Поклонскую назначат послом России на Островах Зеленого Мыса, – СМИ

Сама бывшая "прокурор Крыма" отказалась комментировать эту информацию.

Депутат государственной Думы РФ Наталья Поклонская будет назначена послом России в Кабо-Верде (государство на Островах Зеленого Мыса), сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, кандидатуру Поклонской могут одобрить уже в ближайшее время и документы об этом назначении якобы готовы.

При этом сама Наталья Поклонская отказалась комментировать сообщения о ее возможном назначении послом в эту страну, информирует ТАСС.

"Я не комментирую эту информацию", – заявила она в пятницу, 27 августа.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сообщила, что ранее Поклонская не исключала того, что по завершению депутатской деятельности ее могут назначить послом, однако страну при этом не называла.

Также Журова рассказала, что комитет Госдумы, который она возглавляет, скорее всего не будет проводить внеочередное заседание для обсуждения этого вопроса.

Что известно о Кабо-Верде

По данным из открытых источников, Кабо-Верде – государство, расположенное на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.

Страна известна своей креольской культурой, которая сочетает африканские и португальские традиции, народной музыкой и многочисленными пляжами.

На крупнейшем острове Кабо-Верде Сантьягу находится столица страны – Прая.

Ранее сообщалось, что в Украине было завершено досудебное расследование в уголовном производстве относительно восьми бывших высокопоставленных чиновников Крыма и их роли в аннексии полуострова Россией. Непосредственно имена фигурантов ведомство не назвало, однако по должности стало понятно, что среди них есть и Наталья Поклонская.

Также мы писали, что Наталья Поклонская предложила генеральному директору компании SpaceX Илону Маску переехать жить в Крым для того, чтобы решить проблему нехватки пресной воды на полуострове.

Фокус сообщал также о том, что Поклонская планирует изготовлять продукцию под брендом Няш-мяш.