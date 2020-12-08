"Крым как Марс": Поклонская предложила Илону Маску решить проблему с водой на полуострове

Бывший "прокурор" хочет, чтобы миллиардер из США "обосновался на солнечном побережье" Крыма.

Бывший "прокурор" Крыма, депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская предложила генеральному директору компании SpaceX Илону Маску переехать жить в оккупированный Крым и решить проблему нехватки пресной воды на полуострове.

Поклонская вспомнила, что американский миллиардер обещал переехать жить из Калифорнии в Техас, но у нее имеется "лучший вариант" – это переезд в Крым. Об этом она написала в своем Facebook.

"У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию", – написала она.

"Приглашаю лично обосноваться на солнечном побережье полуострова и показать на деле, реально ли Вы сможете решить земные (а не межгалактические) задачи, которые нам поставила Украина, лишив людей пресной воды. Как тебе такое, Илон Маск?", – написала она.

Отметим, с 17 ноября началось "тестирование новых графиков подачи водоснабжения" в Симферополе. Вода будет подаваться уже не шесть, а четыре часа в день.