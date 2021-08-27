Поклонську призначать послом Росії на Островах Зеленого Мису, — ЗМІ

Власне колишня "прокурорка Криму" відмовилася коментувати цю інформацію.

Депутатка державної Думи РФ Наталія Поклонська буде призначена послом Росії в Кабо-Верде (держава на островах Зеленого Мису), повідомляє РБК з посиланням на свої джерела.

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За даними видання, кандидатуру Поклонської можуть схвалити вже найближчим часом і документи про це призначення нібито готові.

При цьому сама Наталія Поклонська відмовилася коментувати повідомлення про її можливе призначення послом у цю країну, інформує ТАСС.

"Я не коментую цю інформацію", — заявила вона в п'ятницю, 27 серпня.

Зі свого боку, заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова повідомила, що раніше Поклонська не заперечувала того, що після завершення депутатської діяльності її можуть призначити послом, проте країну при цьому не називала.

Також Журова розповіла, що комітет Держдуми, який вона очолює, швидше за все не буде проводити позачергове засідання для обговорення цього питання.

Що відомо про Кабо-Верде

За даними з відкритих джерел, Кабо-Верде — держава, розташована на вулканічному архіпелазі в декількох сотнях кілометрів від північно-західного узбережжя Африки.

Країна відома своєю креольською культурою, яка поєднує африканські та португальські традиції, народною музикою і численними пляжами.

На найбільшому острові Кабо-Верде Сантьягу знаходиться столиця країни — Прая.

Раніше повідомлялося, що в Україні було завершене досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо восьми колишніх високопоставлених чиновників Криму та їхньої ролі в анексії півострова Росією. Безпосередньо імена фігурантів відомство не назвало, однак за посадою стало зрозуміло, що серед них є і Наталія Поклонська.

Також ми писали, що Наталія Поклонська запропонувала генеральному директору компанії SpaceX Ілону Маску переїхати жити в Крим для того, щоб вирішити проблему нестачі прісної води на півострові.

Фокус повідомляв також про те, що Поклонська планує виготовляти продукцію під брендом Няш-мяш.