Прокуратура завершила розслідування держзради Поклонської, Аксьонова та ще шести ексчиновників Криму

За версією слідства, підозрювані в період з лютого по березень 2014 року створили в Криму злочинну організацію, яка сприяла окупації півострова.

В Україні завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо восьми колишніх високопоставлених чиновників Автономної Республіки Крим та їхньої ролі в анексії півострова Росією. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Колишнім чиновникам інкримінують скоєння дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також державну зраду і створення злочинної організації (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що підозрювані в період з лютого по березень 2014 року створили в Криму злочинну організацію, яка сприяла окупації півострова.

Безпосередньо імена фігурантів відомство не називає, однак, називає їхні посади. Тому можна зробити припущення, що мова йде про такі персоналії:

Сергій Аксьонов — колишній депутат Верховної ради АР Крим, "голова" так званої "Ради міністрів Республіки Крим";

Володимир Константинов — колишній голова Верховної ради АР Крим, "голова" так званої "Державної ради Республіки Крим";

Наталія Поклонська — колишня прокурорка відділу Генеральної прокуратури України, "прокурор" так званої Республіки Крим.

Юрій Дойников — міський голова Севастополя;

Сергій Абісов — колишній начальник відділу карного розшуку Сімферопольського ГУ МВС України в АР Крим, "міністр внутрішніх справ" так званої Республіки Крим;

Віктор Мельниченко — колишній начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ, "начальник" "Прикордонної служби" так званої Республіки Крим;

Рустам Темиргалієв — колишній депутат Верховної ради АР Крим, "перший заступник голови Ради міністрів" так званої Республіки Крим;

Петро Зима — колишній начальник управління СБУ в Севастополі, "начальник" так званої "ФСБ по Республіці Крим".

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи і запропонував міжнародним партнерам приєднатися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму.

У лютому 2021 року Європейський парламент підтримав створення Кримської платформи і закликав єврочиновників надати українській ініціативі всю необхідну підтримку.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, на першому саміті Кримської платформи 23 серпня перед Днем незалежності України буде представлений план деокупації Криму.