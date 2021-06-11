Прокуратура завершила расследование госизмены Поклонской, Аксенова и еще шести экс-чиновников Крыма

По версии следствия, подозреваемые в период с февраля по март 2014 года создали в Крыму преступную организацию, которая способствовала оккупации полуострова.

В Украине завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно восьми бывших высокопоставленных чиновников Автономной Республики Крым и их роли в аннексии полуострова Россией. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Бывшим чиновникам инкриминируют совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственную измену и создание преступной организации (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что подозреваемые в период с февраля по март 2014 года создали в Крыму преступную организацию, которая способствовала оккупации полуострова.

Непосредственно имена фигурантов ведомство не называет, однако называет их должности. Потому можно сделать предположение, что речь идет о таких персоналиях:

Сергей Аксенов — бывший депутат Верховной рады АР Крым, "голова" так называемого "Совета министров Республики Крым";

Владимир Константинов — бывший глава Верховной рады АР Крым, "голова" так называемого "Государственного совета Республики Крым";

Наталья Поклонская — бывшая прокурор отдела Генеральной прокуратуры Украины, "прокурор" так называемой Республики Крым.

Юрий Дойников — городской голова Севастополя;

Сергей Абисов — бывший начальник отдела уголовного розыска Симферопольского ГУ МВД Украины в АР Крым, "министр внутренних дел" так называемой Республики Крым;

Виктор Мельниченко — бывший начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ, "начальник" "Пограничной службы" так называемой Республики Крым;

Рустам Темиргалиев — бывший депутат Верховной рады АР Крым, "первый заместитель главы Совета министров" так называемой Республики Крым;

Петр Зима — бывший начальник управления СБУ в Севастополе, "начальник" так называемого "ФСБ по Республике Крым".

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.

В феврале 2021 года Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы и призвал еврочиновников предоставить украинской инициативе всю необходимую поддержку.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, на первом саммите Крымской платформы 23 августа перед Днем независимости Украины будет представлен план деоккупации Крыма.