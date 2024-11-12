Експрокурорка Поклонська привітала РФ з Геловіном: РПЦ оголосила її сатаністкою, деталі (фото)

Кримська експрокурорка Наталя Поклонська вдягнула неправославний костюм на Геловін та малювала руни на шкільній дошці. Після цього у РПЦ оголосили, що вона відьма та прихильниця сатанізму.

Під час святкування Геловіну колишня кримська прокурорка Наталя Поклонська привітала підписників зі святом Самайн і позувала в оточенні язичницьких символів. Перед цим вона побувала на окупованій частині Херсонської області і навіть малювала руни на шкільній дошці. Поведінка Поклонської не сподобалась очільникам Російської православної церкви (РПЦ), свідчать кадри на порталі Meduza. Наприклад, очільник РПЦ Кіріл (Гундяєв) запідозрив, що вона намагається відродити язичницькі культи в Росії. Про те, що думає про вчинки кримської експрокурорки інший російський священник, єпископ Іосіф, розповіли в Telegram-каналі медіа Nexta.

Наталя Поклонська - деталі скандалу на Хелловін 2024

Наталя Поклонська та заяви на Геловін 2024

У листопаді Наталя Поклонська у Telegram-каналі опублікувала привітання на честь святкування Геловін. Колишня кримська прокурорка написала, що відзначає древнє кельтське свято Самайн і цього дня пропонує звернутись до померлих. Крім того, вона заспокоїла своїх підписників: запевнила, що "все буде добре" і що їм слід чекати несподіванок у "магічну ніч". До допису прикріплено кілька фото, на яких мешканка Криму позує у костюмі та серед реквізиту з елементами неправославної символіки.

Наталя Поклонська - фото у білій сукні на Хелловін 2024 Наталя Поклонська - фото у чорному костюмі на Хелловін 2024 Фото: Telegram

У наступних дописах Наталя пояснила, що провела творчу фотосесію завдяки дизайнерці-киримли. Також додала, що вона начебто "Відьма" і навела пояснення західних філософів про те, що одні релігії приходять на зміну іншим, і що буває навпаки і цього не слід боятись.

Наталя Поклонська - фото біля дерев'яного паркану Хелловін 2024 Фото: Telegram Наталя Поклонська - фото під час рубання дров на Хелловін 2024 Фото: Telegram

На публікації Поклонської відреагував єпископ РПЦ Іосиф в ефірі телеканалу "Спас". У фрагменті, опублікованому на каналі Nexta, священник заявив, що йому "сумно спостерігати" за людиною, у якої "деформується свідомість". З його слів, експрокурорка відмовилась від православ'я, звернулась до сатанізму і до "бісівської сили". Також він повідомив, що у Наталі "поганий смак" і це викликає у нього огиду. Після цього єпископ згадав про традиції святкування Велесової ночі, про древні кельтські звичаї Самайн: наголосив, що це все вигадки і для цього немає ніякого наукового обґрунтування. Іосіф підсумував, що "це обман людей" і що через це відбувається "затягування душ людей темними силами зла".

Наталя Поклонська - священник Іосіф з РПЦ про Хелловін Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про події, які ставались у житті Поклонської після того, як вона перейшла на бік російських окупантів після анексії Криму. Наприклад, у серпні 2021 року президент Володимир Путін призначив її послом у невеликій острівній країні Кабо-Верде. Втім, до островів вона так і не дісталась — її звільнили у 2022 році. Після повномасштабного вторгнення український бізнесмен оголосив про нагороду 100 тис. доларів особам, які спіймають Поклонську та доставлять в СБУ.

Нагадуємо, видання Mirror розповідало про традиції святкування Геловіну і те, як з ним пов'язане кельтське свято Самайн.