Не затрималася: Путін звільнив Поклонську з Росспівробітництва

За словами колишньої "генпрокурорки" Криму, указ про відставку було підписано через її перехід на іншу роботу. На посаді заступника голови Росспівробітництва Поклонська, яка кілька разів негативно відгукнулася про військову агресію РФ в Україні, пропрацювала менше ніж пів року.

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Президент РФ Володимир Путін 13 червня звільнив Наталю Поклонську з посади заступника керівника Росспівробітництва. Відповідний указ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

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"Звільнити Поклонську Наталю Володимирівну з посади заступника керівника Федерального агентства у справах Співдружності незалежних держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і міжнародного гуманітарного співробітництва", — йдеться в документі.

На цій посаді Поклонська пропрацювала лише п'ять місяців: заступником голови Росспівробітництва її призначили 2 лютого 2022 року.

Сама колишня "генпрокурорка" окупованого Криму та колишня депутатка Держдуми вже повідомила ЗМІ, що указ було підписано через її перехід на іншу роботу.

Критика "спецоперації"

Після повномасштабного вторгнення в Україну Поклонська назвала військову агресію Росії "катастрофою".

"Там не бандерівці, там не всі бандерівці, там люди. Їм треба допомагати", — висловилася вона в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Пізніше Поклонська заявила, що вважає букву Z, яка стала головним символом російського вторгнення, символом "трагедії та горя".

"Ця буква Z символізує трагедію і горе як для Росії, так і для України. Чому? Та тому що гинуть і російські солдати, росіяни, і батьки отримують різні звістки. Це — біда", — прокоментувала ексгенпрокурорка.

У відповідь на заяви Поклонської у так званій "Держраді" окупованого півострова вирішили розглянути питання позбавлення її державних нагород. Глава Росспівробітництва також сказав, що керівництво "зробить висновки" щодо російської держслужбовиці.

В Україні Наталія Поклонська перебуває у розшуку. Їй інкримінують сепаратизм, держзраду, створення злочинної організації та захоплення влади.

Нагадаємо, 13 жовтня президент РФ Володимир Путін призначив Наталю Поклонську послом у Кабо-Верді. Це держава на вулканічному архіпелазі за кілька сотень кілометрів від північно-західного узбережжя Африки.

МЗС України відреагувало на призначення Поклонської, заявивши, що "їй не вдасться сховатися навіть в Африці".