Не задержалась: Путин уволил Поклонскую из Россотрудничества

По словам экс-"генпрокурора" Крыма, указ об отставке был подписан из-за ее перехода на другую работу. На должности замглавы Россотрудничества Поклонская, несколько раз негативно отозвавшаяся о военной агрессии РФ в Украине, проработала менее полугода.

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Президент РФ Владимир Путин 13 июня уволил Наталью Поклонскую с должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

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"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в документе.

На этой должности Поклонская проработала всего пять месяцев: заместителем главы Россотрудничества ее назначили 2 февраля 2022 года.

Сама экс-"генпрокурор" оккупированного Крыма и экс-депутат Госдумы уже сообщила СМИ, что указ был подписан из-за ее перехода на другую работу.

Критика "спецоперации"

После полномасштабного вторжения в Украину Поклонская назвала военную агрессию России "катастрофой".

"Там не бандеровцы, там не все бандеровцы, там люди. Им надо помогать", — высказалась она в интервью российской журналистке Катерине Гордеевой.

Позже Поклонская заявила, что считает букву Z, ставшую главным символом российского вторжения, символом "трагедии и горя".

"Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда", — прокомментировала экс-"генпрокурор".

В ответ на заявления Поклонской в так называемом "Госсовете" оккупированного полуострова решили рассмотреть вопрос лишения ее государственных наград. Глава Россотрудничества также сказал, что руководство "сделает выводы" в отношении российской госслужащей.

В Украине Наталья Поклонская находится в розыске. Ей инкриминируют сепаратизм, госизмену, создание преступной организации и захват власти.

Напомним, 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Это государство на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.

МИД Украины отреагировал на назначение Поклонской, заявив, что "у нее не получится спрятаться даже в Африке".