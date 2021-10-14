"Спрятаться не получится даже в Африке". МИД Украины отреагировало на назначение Поклонской

Правительству островного государства напомнили, что новый посол России разыскивается в Украине за госизмену и находится под санкциями ЕС, США, Канады и Японии.

Назначение бывшего депутата Государственной Думы РФ и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде вызвало реакцию МИД Украины. Об этом спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко сказал в комментарии изданию "Украинская правда".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурорка российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже возбудило перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской", – заявил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже отреагировала на действия украинских коллег.

"В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия "не спрячется и в Африке". Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", – написала она в своем телеграмм-канале.

[ + – ] Комментарий Марии Захаровой Фото: Скриншот

Напомним, что 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Это государство на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.

В Украине Наталья Поклонская находится в розыске. Как известно, уже завершено досудебное расследование в уголовном производстве относительно восьми бывших высокопоставленных чиновников Крыма и их роли в аннексии полуострова Россией, среди которых – и экс-прокурор полуострова. Ей инкриминируют сепаратизм, госизмену, создание преступной организации и захват власти.