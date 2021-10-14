"Сховатися не вийде навіть в Африці". МЗС України відреагувало на призначення Поклонської

Уряду острівної держави нагадали, що новий посол Росії розшукується в Україні за держзраду і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та Японії.

Призначення колишнього депутата Державної Думи РФ й екс-прокурора Криму Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде викликало реакцію МЗС України. Про це спікер зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко сказав у коментарі виданню "Українська правда".

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"У зв'язку з призначенням Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії. Сховатися не вийде навіть в Африці. МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської", – заявив він.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вже відреагувала на дії українських колег.

"У МЗС України заявили, що Поклонська від українського правосуддя "не сховається і в Африці". Нехай спочатку спробують застосувати українське правосуддя на території України, а потім за Африку беруться", – написала вона в своєму телеграм-каналі.

[ + – ] Коментар Марії Захарової Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 13 жовтня президент РФ Володимир Путін призначив Наталію Поклонську послом у Кабо-Верде. Це держава на вулканічному архіпелазі за декілька сотень кілометрів від північно-західного узбережжя Африки.

В Україні Наталія Поклонська перебуває в розшуку. Як відомо, вже завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо восьми колишніх високопоставлених чиновників Криму і їх ролі в анексії півострова Росією, серед яких – й екс-прокурорка півострова. Їй інкримінують сепаратизм, держзраду, створення злочинної організації та захоплення влади.