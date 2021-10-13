Подалі від Держдуми. Поклонську відправили послом на острів в Африці

Республіка Кабо-Верде знаходиться на вулканічному архіпелазі в декількох сотнях кілометрів від північно-західного узбережжя Африки.

Президент Росії Володимир Путін призначив колишню депутатку Державної Думи Наталю Поклонську (до окупації Криму була його прокуроркою) послом у Республіку Кабо-Верде — острівну державу на заході Африки. Про це йдеться на офіційному порталі правової інформації.

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[ + – ] Указ Путіна про призначення Поклонської послом Кабо-Верде Фото: Скриншот

З новоспеченим послом поспілкувалися журналісти агентства РБК. Їм вона розповіла, що рада новій посаді, однак приховала інформацію про те, хто ж став ініціатором призначення.

"Моя ініціатива полягає в тому, що я хочу працювати на дипломатичній лінії. Для цього я навчалася в Дипакадемії, написала магістерську дисертацію, пройшла стажування в Міністерстві закордонних справ", — заявила жінка.

За словами Поклонської, їй подобається дипломатична робота і вона обіцяє "гідно виконувати свій обов'язок і представляти свою країну в прекрасній державі Кабо-Верде".

У той же час джерела агентства повідомляли про прийдешнє призначення Поклонської в Кабо-Верде ще влітку. Близький до Кремля співрозмовник зазначав, що через "екстравагантні заяви і не цілком системну поведінку її не хотіли бачити в нижній палаті парламенту ні адміністрація президента, ні "Єдина Росія", ні керівництво Криму".

Що відомо про Кабо-Верде

Республіка Кабо-Верде — це країна, яка знаходиться на вулканічному архіпелазі в декількох сотнях кілометрів від північно-західного узбережжя Африки.

У цій країні з'єднуються африканська та португальська традиції, край відомий своїми народною музикою і великою кількістю пляжів.

На найбільшому острові Кабо-Верде — Сантьягу — розташована столиця країни — Прая.

[ + – ] Республіка Кабо-Верде на мапі Фото: Скриншот

Раніше повідомлялося, що в Україні було завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо восьми колишніх високопоставлених чиновників Криму і їх ролі в анексії півострова Росією. Безпосередньо імена фігурантів відомство не назвало, однак за посадою стало зрозуміло, що серед них є і Наталя Поклонська.

Фокус повідомляв також про те, що Поклонська планує виготовляти продукцію під брендом "Няш-мяш".