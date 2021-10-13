Подальше от Госдумы. Поклонскую отправили послом на остров в Африке

Республика Кабо-Верде находится на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.

Президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Государственной Думы Наталью Поклонскую (до оккупации Крыма была его прокурором) послом в Республику Кабо-Верде — островного государства на западе Африки. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

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[ + – ] Указ Путина о назначении Поклонской послом Кабо-Верде Фото: Скриншот

С новоиспеченным послом пообщались журналисты агентства РБК. Им она рассказала, что рада новой должности, однако скрыла информацию о том, кто же стал инициатором назначения.

"Моя инициатива состоит в том, что я хочу работать по дипломатической линии. Для этого я обучалась в Дипакадемии, написала магистерскую диссертацию, прошла стажировку в Министерстве иностранных дел", — заявила женщина.

По словам Поклонской, ей нравится дипломатическая работа и она обещает "достойно выполнять свой долг и представлять свою страну в прекрасном государстве Кабо-Верде".

В то же время источники агентства сообщали о грядущем назначении Поклонской в Кабо-Верде еще летом. Близкий к Кремлю собеседник отмечал, что из-за "экстравагантных заявлений и не вполне системного поведения ее не хотели видеть в нижней палате парламента ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство Крыма".

Что известно о Кабо-Верде

Республика Кабо-Верде — это страна, которая находится на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.

В этой стране соединяются африканская и португальская традиции, край известен своими народной музыкой и большим количеством пляжей.

На самом большом острове Кабо-Верде — Сантьягу — расположена столица страны – Прая.

[ + – ] Республика Кабо-Верде на карте Фото: Скриншот

Ранее сообщалось, что в Украине было завершено досудебное расследование в уголовном производстве относительно восьми бывших высокопоставленных чиновников Крыма и их роли в аннексии полуострова Россией. Непосредственно имена фигурантов ведомство не назвало, однако по должности стало понятно, что среди них есть и Наталья Поклонская.

Фокус сообщал также о том, что Поклонская планирует изготовлять продукцию под брендом "Няш-мяш".