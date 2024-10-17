Приносили жертви і перевдягались: чому люди 500 років поспіль святкують Геловін

Свято Геловін народилось не у США, а на Британських островах. Деякі ритуали пов'язані з древніми кельтами та римлянами, а деякі — з традиційними християнськими традиціями.

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Першими свято Гелловін, або Хелловін (англ. Halloween) почали святкувати британці та ірландці, які перейняли деякі традиції у кельтів. Кельти у останній день жовтня влаштовували сільськогосподарське свято. Протягом кількох століть свято злилось з Днем усіх святих, яке відзначали прихильники християнства. Про походження традицій, популярних серед дітей та дорослих у третьому тисячолітті, розповіли на порталі Mirror.

Журналісти нагадали, що Гелловін святкують 31 жовтня, напередодні Дня усіх святих 1 листопада. Частина людей припускає, що традиція вдягатись у моторошні вбрання та випрошувати цукерки народилась у США. Однак насправді свято пов'язане з кельтами та християнством на Британських островах: веселі ритуали сформувались, орієнтовно, у XVI століття і підтримуються вже близько 500 років, ідеться у статті.

Свято Гелловін — історія

На порталі Mirror пояснили, що традиції Хелловіну пов'язані зі стародавнім кельтським святом Самайн (ірл. Samhain), які перейняли британці та ірландці після завоювання острівних територій. Кельти проводили певні ритуали 31 жовтня-1 листопада на знак завершення літньо-осіннього сезону та початку зими. У ці дні люди збирались разом, розповідали один одному історії, перевдягались у костюми тварин та приносили жертви. Подекуди у традиціях з'являлись згадки про римських завойовників, які прийшли на острови століття тому, і про римських святих Помону та Фералію, пов'язаних з мертвими, а також з деревами та яблуками.

Свято Самайн описали християнські ченці у X-XI століттях, ідеться у статті. Водночас християни, починаючи з VI століття, відзначають День усіх святих 1 листопада. Поступово британці об'єднали дві події у одну і почали відзначали Переддень усіх святих, який отримав назву Halloween. Halloween (Хелловін, Гелловін — укр.) — це скорочення від All Hallowed Souls Eve, тобто "вечір усіх святих душ".

Емігранти з Британії та Ірландії привезли Гелловін до США і до традицій додали розповідання історії про померлих та про страшні пригоди з привидами. Поступово сформувалась низка ритуалів, які щороку відтворюють усі охочі.

Костюми на Гелловін — чому їх вдягають

Журналісти пояснили, що кельтська традиція вдягати фантастичні костюми призначалась для відлякування злих душ. Вважалось, якщо вони побачать страшні фігури, то подумають, що це один з них і не будуть шкодити. Кельти з цією метою вдягали шкури та голови тварин, але сьогодні костюми видозмінились: вони стали більш карнавальними.

Свято Хелловін - приклад відьмацьких костюмів Фото: Getty Images

Гарбузи та солодощі під час Гелловіну

Згідно з легендами, які переповіли на Mirror, історія вирізання ліхтарика з гарбуза походить від ірландців. У вихідців з Ірландії була легенда про Джека, який спіймав диявола у пастку і випустив з умовою, що ніколи не потрапить у пекло. Коли чоловік помер, диявол виконав домовленість, але по-своєму: померлий залишився на цьому світі у вигляді духу і став вічним привидом. Щоб ходити землею, він освітлював шлях ліхтариком, вирізаним з ріпи. У Америці ріпа була надто дорогою, тому її витіснив ліхтарик з гарбуза, пояснили журналісти.

Свято Хелловін - приклад ліхтарика з гарбуза Фото: Соцсети

Ще одна традиція — роздавання яблук та солодощів — це традиція, пов'язані з молитвами за померлими. Християни таким чином дякували людям, які молились за близьких, і віддавали цукерки та фрукти тим, хто стукав у їхні двері. Раніше це була випічка, яку називали soul cake (душевна випічка). Згодом бісквіт замінили цукерками та шоколадом.

Свято Хелловін - які солодощі можна приготувати Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, восени 2022 року топмодель Гайді Клум обрала оригінальний та неочікуваний костюм для Гелловіну. На фото з вечірок бачимо фігуру моделі, сховану у костюмі хробака, а обличчя Хайді було ледь помітне у складках маски. Після свята американка пояснила, що костюм коштував багато грошей, а на перевдягання вона витратила 12 годин.

Нагадуємо, влітку Фокус розповідав про походження слов'янського свята День Перуна. Крім того, раніше публікувалось пояснення, звідки з'явилась традиція варити яйця на Великдень.