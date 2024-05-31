Багатовікова традиція: чому у короля Чарльза два дні народження і коли вони (фото)

Багато предків Чарльза дотримувалися традиції святкування свого дня народження. Цього року британський монарх дещо відійде від регламенту і проведе огляд військ сидячи в кареті, а не верхи на коні.

Парад на честь дня народження короля Чарльза ІІІ відбудеться в суботу, 15 червня, і стане свідком дивовижної пишності та видовища в центрі Лондона, повідомляє Hello.

Фактичний день народження монарха настане тільки 14 листопада, то чому ж Чарльз святкує свій особливий день двічі?

Король Чарльз III і королева Камілла Фото: Getty

Офіційні урочистості з нагоди дня народження монархів часто проводили не в день їхнього фактичного дня народження, особливо якщо цей день не припадав на літній день. Король Едуард VII народився 9 листопада, але його офіційний день народження відзначали протягом усього його правління в травні або червні, коли була велика ймовірність гарної погоди для параду з нагоди дня народження, також відомого як "Вибір прапора". Так само день народження покійної королеви Єлизавети II припадав на 21 квітня, але офіційно вона завжди відзначала його в суботу в червні.

Що відбувається в Trooping the Colour

Парад "Кольоровий загін" відзначає офіційний день народження монарха ось уже понад 260 років. Понад 1400 парадних солдатів, 200 коней і 400 музикантів беруть участь у демонстрації військових навичок, мистецтва верхової їзди і звучання фанфар. Парад проходить від Букінгемського палацу торговим центром і завершується прольотом Королівських ВПС.

Цього року, попри тривале лікування короля від раку, він поїде в кареті разом із королевою, щоб оглянути солдатів на параді. Передбачається, що під час церемонії, яка відбудеться на параді кінної гвардії у Вайтголлі, король проведе огляд гвардійців та офіцерів з карети Аскот Ландау разом з королевою. Відмінність від торішньої церемонії, коли Чарльз оглядав війська верхи на коні, пов'язана з рекомендаціями лікарів.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty

У 2024 році в параді буде проглядатися "явно ірландська тема": полк Ірландської гвардії пронесе церемоніальний прапор; лунатимуть кельтські народні мелодії; оркестр ірландської гвардії з сурмами і барабанами виведе війська на плац.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка проходить лікування від раку, є головнокомандувачем ірландської гвардії, і поки що невідомо, чи буде вона присутня на одному з головних заходів королівської сім'ї.

Нагадаємо, 27 травня повідомлялося, що король Чарльз III і принц Вільям можуть позбавити Гаррі та Меган титулів.