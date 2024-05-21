Онкохворий король Чарльз ІІІ уперше поїде за кордон

Після новин про онкологію британського монарха він загалом відійшов від публічних обовʼязків. Втім, нещодавно знову став зʼявлятися на заходах та незабаром вирушить до Франції.

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Король Великої Британії Чарльз III оголосив про свою першу поїздку за кордон після того, як на початку 2024 року суверену діагностували рак. Про це пише BBC.

Старший син покійної королеви Єлизавети ІІ наступного місяця поїде до Франції, щоб відзначити 80-ту річницю висадки союзників у 1944 році, яка стала переломним моментом у Другій світовій війні.

Окрім Чарльза ІІІ, до Франції прибудуть королева Камілла та принц Вільям.

6 червня 2024 британський король і його дружина відвідають меморіал Британської Нормандії у Вер-сюр-Мер, щоб вшанувати загиблих у битві за Нормандію.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Тим часом принц Вільям не поїде до Вер-сюр-Мер. Натомість він разом із кількома главами держав відвідає пляж Омаха.

Потім син Чарльза ІІІ повернеться до Англії на весілля свого друга Г’ю Гросвенора, на яке не приїдуть принц Гаррі та Меган Маркл. Церемонію також пропустять король та королева.

Сестра британського суверена, королівська принцеса Анна, також візьме участь у церемонії в Нормандії, щоб відзначити внесок Канади в перемогу союзників.

Майбутня поїздка до Франції стане для Чарльза ІІІ першим візитом за кордон після того, як він дізнався, що у нього онкологія.

Король Великої Британії переніс операцію через збільшення простати, коли лікарі виявили "окрему проблему", яка потребує лікування. Букінгемський палац не уточнив, який вид раку у монарха.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла Фото: Getty Images

Монарх, який проходить амбулаторне лікування, офіційно повернувся до публічних обов'язків наприкінці квітня 2024. Разом з дружиною Чарльз ІІІ відвідав онкологічний центр у Лондоні.

Нагадаємо, принц Вільям сильно гнівається на брата Гаррі та Меган Маркл.

Також Фокус писав про побічний ефект лікування раку Чарльза ІІІ.