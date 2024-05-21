Онкобольной король Чарльз ІІІ впервые поедет за границу

После новостей об онкологии британского монарха он отошел от публичных обязанностей. Впрочем, недавно снова стал появляться на мероприятиях и вскоре отправится во Францию.

Related video

Король Великобритании Чарльз III объявил о своей первой поездке за границу после того, как в начале 2024 года суверену диагностировали рак. Об этом пишет BBC.

Старший сын покойной королевы Елизаветы II в следующем месяце поедет во Францию, чтобы отметить 80-ю годовщину высадки союзников в 1944 году, которая стала переломным моментом во Второй мировой войне.

Кроме Чарльза III, во Францию прибудут королева Камилла и принц Уильям.

6 июня 2024 года британский король и его супруга посетят мемориал в Вер-сюр-Мер, чтобы почтить погибших в битве за Нормандию.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Между тем принц Уильям не поедет в Вер-сюр-Мер. Вместо этого он вместе с несколькими главами государств посетит пляж Омаха.

Затем сын Чарльза III вернется в Англию на свадьбу своего друга Хью Гросвенора, на которую не приедут принц Гарри и Меган Маркл. Церемонию также пропустят король и королева.

Сестра британского суверена, королевская принцесса Анна, также примет участие в церемонии в Нормандии, чтобы отметить вклад Канады в победу союзников.

Предстоящая поездка во Францию станет для Чарльза ІІІ первым визитом за границу после того, как он узнал, что у него онкология.

Король Великобритании перенес операцию из-за увеличения простаты, когда врачи обнаружили "отдельную проблему", которая нуждается в лечении. Букингемский дворец не уточнил, какой вид рака у монарха.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Монарх, который проходит амбулаторное лечение, официально вернулся к публичным обязанностям в конце апреля 2024 года. Вместе с женой Чарльз III посетил онкологический центр в Лондоне.

Напомним, принц Уильям сильно гневается на брата Гарри и Меган Маркл.

Также Фокус писал о побочном эффекте лечения рака Чарльза ІІІ.