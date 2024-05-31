Многовековая традиция: почему у короля Чарльза два дня рождения и когда они (фото)

Многие предки Чарльза придерживались традиции празднования своего дня рождения. В этом году британский монарх несколько отойдет от регламента и проведет смотр войск сидя в карете, а не верхом на лошади.

Парад в честь дня рождения короля Чарльза ІІІ состоится в субботу, 15 июня, и станет свидетелем впечатляющего зрелища пышности и зрелища в центре Лондона, сообщает Hello.

Фактический день рождения монарха наступит только 14 ноября, так почему же Чарльз празднует свой особенный день дважды?

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty

Официальные торжества по случаю дня рождения монархов часто проводились не в день их фактического дня рождения, особенно если этот день не приходился на летний день. Король Эдуард VII родился 9 ноября, но его официальный день рождения отмечался на протяжении всего его правления в мае или июне, когда была большая вероятность хорошей погоды для парада по случаю дня рождения, также известного как "Выбор знамени". Точно так же день рождения покойной королевы Елизаветы II приходился на 21 апреля, но официально она всегда отмечала его в субботу в июне.

Что происходит в Trooping the Colour

Парад "Цветной отряд" отмечает официальный день рождения монарха вот уже более 260 лет. Более 1400 парадных солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов принимают участие в демонстрации военных навыков, искусства верховой езды и звучания фанфар. Парад проходит от Букингемского дворца по торговому центру и завершается пролетом Королевских ВВС.

В этом году, несмотря на продолжающееся лечение короля от рака, он поедет в карете вместе с королевой, чтобы осмотреть солдат на параде. Предполагается, что во время церемонии, которая состоится на параде конной гвардии в Уайтхолле, король проведет смотр гвардейцев и офицеров из кареты Аскот Ландау вместе с королевой. Отличие от прошлогодней церемонии, когда Чарльз осматривал войска верхом на лошади, связано с рекомендациями врачей.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty

В 2024 году в параде будет просматриваться "явно ирландская тема": полк Ирландской гвардии пронесет церемониальный флаг; будут звучать кельтские народные мелодии; оркестр ирландской гвардии с трубами и барабанами выведет войска на плац.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая проходит лечение от рака, является главнокомандующим ирландской гвардии, и пока неизвестно будет ли она присутствовать на одном из главных мероприятий королевской семьи.

Напомним, 27 мая сообщалось, что король Чарльз III и принц Уильям могут лишить Гарри и Меган титулов.