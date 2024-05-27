Король Чарльз III и принц Уильям могут лишить Гарри и Меган титулов, — СМИ

Младший сын британского суверена и его жена еще в 2020 году отошли от официальной королевской жизни. Впрочем, пара сохранила за собой право носить титулы герцога и герцогини Сассекских.

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Король Великобритании Чарльз ІІІ и принц Уильям обсудили лишение Меган Маркл и принца Гарри королевских титулов. Об этом пишет Mirror.

Автор Том Куинн уверен, что британский монарх и наследник престола "долго обсуждали вопрос о лишении Меган и Гарри их королевских титулов". Впрочем, скорее всего, этого не произойдет, ведь такое решение может привести к обратным последствиям и ухудшить ситуацию.

"Последнее, чего они хотят, — это дать отступникам королевской семьи что-то еще, на что можно жаловаться. Уильям и его отец знают, что даже без своих королевских титулов Меган и Гарри продолжали бы путешествовать по миру, как если бы они были членами королевской семьи", — считает Куинн.

Принц Гарри и Меган Маркл в Нигерии в 2024 году Фото: Getty

Еще в 2020 году младший сын короля и его жена отказалось от выполнения своих обязанностей старших членов королевской семьи, однако они сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских, но больше не могут использовать титулы Его\Ее Королевское Высочество. К тому же, принц Гарри отказался от своих военных титулов, после чего забрал возлюбленную и сына Арчи в США (в начале семья Сассекских жила некоторое время в Канаде). В 2021 родился второй ребенок Гарри и Меган — Лилибет Диана.

Сейчас на веб-сайте супругов размещена фотография пары, на которую наложен текст: "Офис принца Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских" на фоне герба. А в начале 2024 года Меган и Гарри перезапустили свой веб-сайт, назвав его Sussex.com.

Сайт принца Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот

Напомним, король Чарльз III и принц Уильям негативно настроены против принца Гарри.

Также Фокус писал о нарушении принцем Гарри и Меган Маркл королевского правила во время визита в Нигерию.