Яйця та кролики: звідки взялися найвідоміші Великодні традиції та символи

По всьому світу існує безліч традиційних символів Великодня. І за кожним стоїть цікава, а часто й дуже давня історія.

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Розфарбовані яйця, великодні кошики і звичайно кролики. Весняне свято може бути улюбленим як дітьми, так і дорослими, але багато хто не знає, як походження великоднього кролика пов'язане з релігійним святом або чому ми святкуємо Великдень саме так. Про це пише Reader's Digest.

Великдень — це одне з головних християнських свят, присвячене воскресінню Ісуса Христа. Цього року християни східного обряду в Україні відзначають Великдень 5 травня, а християни західного обряду святкуватимуть його 31 березня.

Це пояснюється тим, що католики і православні по-різному визначають дати Великодня. Великдень прив'язаний не до дати, а до весняного рівнодення і повного місяця. Католики розраховують дату ближче до асторономічної, православні — рахують рівнодення за Юліанським церковним календарем, що не відповідає астрономічному. Цікаво, але 2025 року і католики, і православні відзначать Великдень в один день. Такий збіг відбувається раз на 3-4 роки.

Цікаво, що й більша частина великодніх традицій та символів з'явилася куди раніше, ніж саме християнство. Але більшість відзначає це свято, бо Великдень є такою собі віхою, після якої вже настає справжня тепла весна, а там незабаром можна чекати й літа.

Розмальовка великодніх яєць

Головним символом Великодня є фарбовані яйця. В Україні їх називають крашанки та писанки. Традиційно їх фарбують натуральними барвниками: цибулевим лушпинням, каркаде, буряком, куркумою.

Крашанки та писанки Фото: wikipedia

Про цей символ, який уособлює новизну життя і народження та нагадує людям про воскресіння Христа, ходить безліч легенд. За біблійною версією Марія Магдалина подарувала крашанку імператору Тиберію, піднісши її разом зі звісткою про воскресіння Ісуса. Коли імператор не повірив у звістку, яйце саме по собі стало червоним.

Великодній кролик

Великодній кролик — це дохристиянська традиція. Пов'язана вона з давньою язичницькою традицією вшанування богині Еостри (Остари), яка була богинею весни і нового життя. Кролика вважали символом плодючості та нового життя. Традиційний фестиваль на честь Еостри зазвичай проводиться навесні, і саме в цей час зазвичай розмножуються кролики.

Великодній кролик Фото: unsplash.com

Мультяшна версія великоднього кролика, який доставляє дітям великодні кошики з шоколадом і цукерками, — доволі сучасний винахід, популяризований маркетинговими кампаніями у 20 столітті. До США ця традиція потрапила разом із німецькими переселенцями, які зробили популярними марципанових кроликів. Тепер їх роблять і з шоколаду.

Участь у полюванні за великодніми яйцями

З усіх великодніх традицій немає нічого кращого за полювання за крашанками — для дітей чи дорослих. Дорослі ховають яйця, а діти радісно їх шукають. Традиція почалася з Мартіна Лютера, теолога 15-го століття. Радість полювання мала символізувати радість, яку відчули Марія і Марфа, виявивши гробницю Христа порожньою після його воскресіння.

Полювання за великодніми яйцями Фото: Getty Images

У наші дні яйця, найімовірніше, будуть зроблені з порожнистого пластику і наповнені великодніми цукерками або іграшками — набагато цікавіший сюрприз, ніж зварене круто яйце, яке занадто довго простояло на сонці.

Великодній кошик

Одна з найпопулярніших великодніх традицій — наповнення кошика яйцями — прийшла з Німеччини і була натхненна ідеями родючості та весни. Діти будували "гнізда", наповнені травою, в надії, що великодній кролик принесе туди ласощі. У підсумку гнізда стали кошиками.

Великодній кошик Фото: УНІАН

В Україні традиція великодніх кошиків з'явилася, бо саме в них носили до церкви ласощі, щоб їх освятили. І звісно його прикрашали вишитими рушниками та хвалилися ошатною випічкою.

Великодній бенкет

Багато християн дотримуються Великого посту, 40-денного періоду, протягом якого вони дають обітницю утримуватися від чогось скоромного — цукру, алкоголю, м'яса, молочних продуктів. Це свого роду очищення в рамках підготовки до Великодня. Він символізує 40 днів, які Ісус постив у пустелі, і завершується розкішним великоднім бенкетом, зазвичай у колі сім'ї.

Запікання великоднього баранчика або шинки

Більшість традиційних великодніх вечерь складаються з м'яса. І головною стравою, залежно від країни та культури, може бути баранчик, короп, шинка.

Великодній бенкет Фото: Getty Images

Іудеї використовують ягня як символ обіцяного Месії, а християни називають Ісуса "Агнцем Божим". Тому нерідко в центрі застілля можна побачити каре ягняти.

Хрестові булочки

Гарячі хрестові булочки та інші види хліба, позначені символом хреста, — це не просто великодні традиції; їх часто їдять і в Страсну п'ятницю.

Паска (паска) і сирна паска Фото: Getty Images

На Великдень у всьому світі їдять різні види солодкого хліба, зокрема хорег (Вірменія), паску (Україна), бабку (Польща), цуреки (Греція) та італійський великодній хліб.

Великодні паради

Це скоріше американська традиція. І вона досить нова. Перші великодні паради, можливо, і починалися в церквах, але насправді вони були присвячені моді. Починаючи з початку 1800-х років багаті християни Нью-Йорка одягали свій найкращий одяг, щоб відвідати великодні служби, а потім здійснювали довгу прогулянку додому, щоб продемонструвати свої модні весняні костюми і сукні.

Великодній парад у Діснейленді

Бідняки збиралися на узбіччі, щоб помилуватися на обновки, які були їм недоступні. Поступово це трансформувалося в паради.

Білі лілії

Ці елегантні квіти стали настільки асоціюватися зі святом, що їх назвали великодніми ліліями. Білий колір символізує чистоту, а форма нагадує вірянам про труби, які сповіщають про Друге пришестя Христа.

Білі лілії Фото: пасхальная лилия

Також лілії є символом непорочності і ними часто декорують церкви.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як прикрасити свій будинок до Великодня.