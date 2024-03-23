Як прикрасити інтер'єр до Великодня: на що звертати увагу при виборі декору
Декорування квартири, будинку, ділянки біля будинку до Великодня має особливе значення для цього свята, особливо для дітей.
Великдень, який католики святкуватимуть уже наступної неділі, 31 березня, — це час, коли природа оживає, відзначаючи своє весняне відродження. Крім того, це свято, що огортає нас теплом і світлою радістю. Тому декорування квартири, будинку, ділянки біля будинку до свята має особливе значення. Разом із дизайнерами сайту portes.ua пропонуємо вам ідеї, які допоможуть створити великодній настрій у кожному куточку вашої оселі.
Головні святкові символи
Тут ідеально підійдуть елементи, що гармоніюють з природою: натуральні матеріали, картон, папір, бісер, нитки і пір'я птахів.
Великодні атрибути:
- курчата і курочки;
- півники;
- кролики;
- дерева;
- віночки;
- яйця;
- гірлянди;
- свічки.
Оформлення інтер'єру
Святковий настрій можна створити, починаючи з прикрашання вхідних дверей великоднім вінком. Його легко виготовити з картонної основи, прикріпивши до неї за допомогою клейового пістолета стрічкові банти, великі намистини, штучні квіти та зелень. Вибирайте матеріали у весняних відтінках: зеленому, світло-рожевому, жовтому, червоному.
Також можна створити великоднє дерево, взявши красиву гілку, поставивши у вазу і прикрасивши декоративними яйцями. Їх можна прикрасити технікою декупажу, квілінгу, аплікації або бісероплетіння, додавши фігурки кроликів, курчат і птахів.
Створити гірлянду з паперу та міцних ниток не складно, а з міцного картону можна вирізати великі фігурки кроликів. Весела сімейка курчат із квочкою та півником стане чудовим декором. Виготовити їх можна з тканини, паперу або купити маленькі іграшки і розмістити в гніздечку, зробленому з вербових гілок, соломи або сухої трави. Композицію можна прикрасити пофарбованим пір'ям або сушеницями.
Під час обрізки дерев у саду візьміть кілька живих гілочок і поставте їх у воду. До свята на них розпустяться листочки. Доповніть букети в красивих вазах весняними квітами та м'якими іграшками, розставивши по кімнатах. Великодні яйця можна розмістити у квіткових горщиках із кімнатними рослинами.
Ідеї для оформлення святкового столу
Маленькі квіти, вкладені в порожні яєчні шкарлупки, можуть стати чарівною прикрасою столу. Великоднє печиво, випечене у формі птахів, зайчиків або курчат, стане приємним сюрпризом як для дітей, так і для дорослих. Воно може бути розміщене на елегантному блюді або подане на таці. Також можна підвісити печиво на ниточках до гілок. Вербові гілочки з м'якими котиками можна поставити в низькі вузькі вази і розташувати по всій поверхні столу, доповнивши їх свіжими квітами.
Створіть милі кошики з пап'є-маше або ниток, укріплених клеєм ПВА на повітряній кулі. У них ви можете розмістити великодні яйця з мініатюрними фігурками тварин і пташок.
Додайте на стіл свічки в незвичайних свічниках.
Серветки можна скрутити у формі морквини або заячих вушок. Одноколірні великодні яйця викладіть шарами в прозорому посуді, розділяючи їх за кольором. До кожного великоднього яйця прив'яжіть тонку стрічку з побажанням, надрукованим на папері.
Головними стравами на великодньому столі, звісно, залишаються великодні паски та крашанки.
Ефектні способи подачі:
- розмістіть на красивому блюді, під яким можна покласти вінчик;
- у кошику, сплетеному з вербових гілочок або виноградної лози;
- у декорованому капелюсі або циліндрі фокусника;
- у "гніздечку", вистеленому папером, штучною або натуральною зеленню.
Не бійтеся експериментувати і розкривати свою креативність, прикрашаючи будинок до Великодня. Нехай ваші ідеї та фантазії принесуть радість і тепло у ваш дім.Важливо
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