Занадто красивий Ісус: великодній плакат із Христом спричинив скандал в Іспанії (фото)

Севільський художник Салустіано Гарсія Крус зобразив на плакаті "Севілья 2024" Ісуса Христа надто юним і привабливим. І це спричинило грандіозний релігійний скандал.

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В Іспанії розгорівся скандал через плакат із зображенням Ісуса Христа. Плакат "Севілья 2024" був створений відомим іспанським художником Салустіано Гарсія Крусом до Великоднього страсного тижня. І Салустіано зобразив Христа юним, вродливим і без тернового вінця, що й викликало обурення вірян. Про це пише AP.

Плакат був опублікований Consejo de Hermandades de Sevilla в п'ятницю, 2 лютого 2024 року. І зображений на ньому Ісус разюче відрізнявся від загальноприйнятої манери: Крус намалював без атрибутів на кшталт тернового вінця і ран від розп'яття. Його Ісус — юний і прекрасний, його голову прикрашає золота діадема, а про муки нагадують лише крихітні шрами на руках. Критики вже заявили, що плакат Салустіано міг стати обкладинкою модного журналу.

Плакат з Ісусом Христом, що викликав скандал Фото: Twitter Consejo HH y CC Sevilla

Плакат замовила і схвалила Генеральна рада братств, яка організовує знамениті й надзвичайно популярні ходи Страсного тижня напередодні Великодня в Севільї. А діадема — це копія головного убору Христа з церкви в Сан-Хуліані.

Розп'яття з якого художник запозичив ідею головного убору

Моделлю для Христа послужив син Салустіано — Орасіо. Юнак був здивований бурхливою реакцією на плакат.

Салустіано із сином Орасіо, який став моделлю для плаката Фото: Twitter Consejo HH y CC Sevilla

"Цей скандал застав нас зненацька. Тому що все що ми робили, ми робили з повагою", — сказав Орасіо.

Плакат спричинив шквал у соціальних мережах: дехто назвав це образою постаті Христа, а інші опублікували непристойні зауваження та меми, які висміюють зображення.

Один із мемів, що висміює плакат Салустіано Фото: Twitter

Іспанія переважно католицька, і церковні традиції, як-от одруження, хрещення та релігійні паради, користуються величезною популярністю як серед вірян, так і серед невірян. Кампанію на Change.org за відкликання плаката із зображенням Ісуса підписали близько 14 000 осіб з усієї країни.

Сам художник виступив на захист своєї роботи і назвав критиків його новаторського творіння "старомодними".

"У картині немає нічого революційного. Існує сучасність, але всі елементи, які я використав, — це елементи, які використовувалися в сакральному мистецтві за останні сім століть. Я не розумію, в який момент, в якому елементі це не подобається людям, які критикую плакат", — сказав він.

Презентація плаката Фото: Twitter Consejo HH y CC Sevilla

В іншому інтерв'ю Гарсія відповів на критику з боку консервативних груп, які стверджують, що зображений Ісус був жінкоподібним, а сам плакат "гомоеротичним".

"Гей-Христос, тому що він має милий вигляд і гарний, та годі! Ми живемо в 21 столітті", — сказав Гарсія.

Генеральна рада братств досі ігнорує заклики замінити плакат перед Страсним тижнем наприкінці березня. У минулі роки деякі плакати, присвячені різним католицьким святам, були зняті через критику.

А мер Севільї Хосе Луїс Санс назвав суперечку "штучною".

"Мені подобається плакат. Деякі плакати більш ризиковані, деякі більш класичні, деякі більш сміливі", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше в іспанській Саламанці представили скульптуру Христа на якій зобразили всі рани, нанесені йому перед і під час розп'яття. Тут є і порізи, залишені терновим вінцем, сліди розп'яття, численні подряпини, як вважається, нанесені, коли Понтій Пілат наказав побити і висміяти Христа. Також на скульптурі відзначена рана, нанесена Ісусу Святим списом.