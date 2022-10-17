Жахливо правдоподібно. В Іспанії створили латексну копію порізаного тіла Ісуса Христа (фото)

Скульптори запевняють, що використали справжнє людське волосся й точно відтворили всі рани, нанесені Месії.

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Жахливо правдоподібне тіло порізаного Христа представили в соборі Саламанки в Іспанії, виставка триватиме до кінця 2022 року, а потім жахливе творіння вирушить у світове турне, пише Daily Star.

За словами куратора виставки Альваро Бланко, на вивчення Плащаниці їм знадобилося 15 років. Однак воно того варте. Ніхто до цього не наважувався створити щось таке жахливе та гіперреалістичне. Саме тому куратор виставки сподівається, що вона матиме абсолютний успіх.

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[ + – ] Скульптори відтворили всі травми, завдані Христу Фото: иисус

Проєкт називається "Таємнича людина" та створений на основі даних, отриманих у ході вивчення Плащаниці. На думку самих авторів проєкту, їм вдалося створити якусь подорож у "мистецтво, археологію та науку про Святу Плащаницю".

Гостям виставки запропонують побачити надреалістичну копію Ісуса Христа, зроблену з латексу та силікону, а також справжнього людського волосся. Має справді моторошниц вигляд.

Автори запевняють, що вони відтворили всі рани, які, як вважається, були завдані Месії, коли він був замучений і вбитий. Тут є й порізи, залишені терновим вінцем, сліди розп'яття, численні подряпини, як вважається, завдані, коли Понтій Пілат наказав побити й висміяти Христа. Також на скульптурі відзначено рану, нанесену Ісусу Святим списом.

[ + – ] На голові видно сліди від тернового вінка Фото: иисус

Скульпторам вдалося точно відтворити й можливу статуру Христа — зростом 177 см і вагою 75 кілограмів. Однак найжахливішими здаються десятки ран, що зяють на тілі.

Зазначимо, що Туринська плащаниця вперше була згадана ще 1354 року. По суті, це похоронний саван, у якому зберігалося тіло Христа після його розп'яття. Однак деякі стверджують, що це лише ретельно зроблена підробка. Католицька церква офіційно не підтверджує та не відкидає Плащаницю.

[ + – ] Травми жахливо реалістичні Фото: иисус

Експерти зазначають, що для створення жахливої "Таємничої людини" знадобилися роки копітких досліджень, проведених в Іспанії. Саме це дозволило настільки точно відтворити травми, які, як вважається, отримали Христа до смерті.

Раніше Фокус писав про те, що Ісус помер не від списа — британський учений назвав точну причину смерті Христа.