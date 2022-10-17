Ужасающе правдоподобно. В Испании создали латексную копию изрезанного тела Иисуса Христа (фото)

Скульпторы уверяют, что использовали настоящие человеческие волосы и точно воссоздали все раны, нанесенные Мессии.

Related video

Ужасающе правдоподобное тело изрезанного Христа представили в соборе Саламанки в Испании, выставка продлится до конца 2022 года, а после ужасающее творение отправится в мировое турне, пишет Daily Star.

По словам куратора выставки Альваро Бланко, на изучение Плащаницы им потребовалось целых 15 лет. Однако оно того стоило. Никто до этого не осмеливался создать нечто столь ужасное и гиперреалистичное. Именно поэтому куратор выставки, надеется, что она будет иметь абсолютный успех.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

[ + – ] Скульпторы воссоздали все травмы, нанесенные Христу Фото: Newsflash

Проект называется "Таинственный человек" и создан на основе данных, полученных в ходе изучения Плащаницы. По мнению самих авторов проекта, им удалось создать некое путешествие в "искусство, археологию и науку о Святой Плащанице".

Гостям выставки предложат лицезреть сверхреалистичную копию Иисуса Христа, сделанную из латекса и силикона, а также настоящих человеческих волос. Выглядит поистине жутковато.

Авторы уверяют, что они воссоздали все раны, которые, как считается, были нанесены Мессии, когда он был замучен и убит. Здесь есть и порезы, оставленные терновым венцом, следы распятия, многочисленные царапины, как считается, нанесенные, когда Понтий Пилат приказал избить и высмеять Христа. Также на скульптуре отмечена рана, нанесенная Иисусу Святым копьем.

[ + – ] На голове видны следы от тернового венка Фото: Newsflash

Скульпторам удалось в точности воссоздать и предполагаемое телосложение Христа — ростом 177 см и весом в 75 килограммов. Однако наиболее устрашающими кажутся десятки ран, зияющих на теле.

Отметим, что Туринская плащаница впервые была упомянута еще в 1354 году. По сути это погребальный саван, в котором хранилось тело Христа после его распятия. Однако некоторые утверждают, что это всего лишь тщательно сделанная подделка. Католическая же церковь официально не подтверждает и не отвергает Плащаницу.

[ + – ] Травмы ужасающе реалестичны Фото: Newsflash

Эксперты отмечают, что для создания ужасающего "Таинственного человека" потребовались годы кропотливых исследований, проведенных в Испании. Именно это позволило столь точно воссоздать травмы, которые, как считается, были получены Христом до смерти.

Ранее Фокус писал о том, что Иисус умер не от копья — британский ученый назвал точную причину смерти Христа.