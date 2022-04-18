Умер не от копья. Британский профессор назвал точную причину смерти Иисуса Христа

Бывший консультант-невропатолог проанализировал предыдущие исследования судебно-медицинских экспертов Туринской плащаницы.

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В ходе своего недавнего исследования бывший консультант-невропатолог из Университета Восточного Кента Патрик Пулличино раскрыл причину смерти Иисуса Христа, пишет Gb News.

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Профессор Пулличино пришел к выводу, что Иисус умер от смертельного кровотечения после вывиха плеча, вызванного тем, что он нес крест для собственного распятия.

Несмотря на то, что в Библии подробно рассказывается о том, как римские солдаты позже проткнули Иисуса копьями, профессор Пулличино считает, что в конечном итоге его убила травма плеча.

Туринская плащаница

[ + – ] Туринская плащаница - льняное полотно, в которое, как говорят, был завернут Иисус после распятия

Бывший консультант-невропатолог проанализировал предыдущие исследования судебно-медицинских экспертов Туринской плащаницы — льняное полотно, в которое, как говорят, был завернут Иисус после распятия. В настоящее время плащаница хранится в соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине.

Впрочем, подлинность плащаницы, не считается общепризнанной. Известно только, что в 1980-х годах волокна плащаницы были отправлены на радиоуглеродный анализ, который показал, что это, скорее всего, средневековая реликвия. Однако этот анализ оспорили некоторые более поздние исследования, которые вновь датировали Туринскую плащаницу временами Иисуса Христа.

Причина смерти

Профессор Пулличино отметил, что на плащанице изображен человек с вывихнутым плечом, которое, похоже, настолько сильно вывернуто из суставной сумки, что правая рука оказалась на 10 см ниже левой.

Когда Иисуса распинали на кресте, подключичная артерия (пара крупных артерий в грудной клетке, которые снабжают кровью саму грудную клетку, голову, шею, плечо и руки) разорвалась, что привело к массивному внутреннему кровотечению, коллапсу системы кровообращения и, в конечном итоге, к смерти.

[ + – ] Картина "Распятие", Матиас Грюневальд, 1500—1508 годы

Из-за растяжения правой руки правая подключичная/подмышечная артерия также подвергалась растяжению, поскольку она была одной из единственных неповрежденных структур, соединявших тело и правую руку. Перенос веса тела на руки во время вдоха вызвал дальнейшее растяжение правой подключичной артерии. Это привело к тому, что растянутая подключичная артерия скользила по поверхности ребра при каждом вдохе, а ее нижняя сторона подвергалась трению.

В итоге, в течение 3 часов подключичная артерия постоянно травмировалась и истерлась, ее стенка ослабевала, пока, наконец, артерия не разорвалась и не началось обильное кровотечение. Такое заключение объясняет другую часть библейской истории, которая гласит, что из тела Иисуса вылилось до 3 литров крови, когда один из солдат пронзил его копьем.

Напомним, что в апреле прошлого года в Бразилии начали постройку новой статуи Иисуса Христа. Эта статуя будет высотой 43 метра, что на 5 м выше всемирно известной статуи Христа Царя в Рио-де-Жанейро.