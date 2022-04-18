Помер не від списа. Британський професор назвав точну причину смерті Ісуса Христа

Колишній консультант-невропатолог проаналізував попередні дослідження судово-медичних експертів Туринської плащаниці.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Під час свого недавнього дослідження колишній консультант-невропатолог з Університету Східного Кента Патрік Пуллічіно розкрив причину смерті Ісуса Христа, пише Gb News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Професор Пуллічіно дійшов висновку, що Ісус помер від смертельної кровотечі після вивиху плеча, спричиненого тим, що він ніс хрест для власного розп'яття.

Попри те, що в Біблії докладно розповідається про те, як римські солдати пізніше проткнули Ісуса списами, професор Пуллічіно вважає, що зрештою його вбила травма плеча.

Туринська плащаниця

[ + – ] Туринська плащаниця — лляне полотно, в яке, як то кажуть, загорнули Ісуса після розп'яття

Колишній консультант-невропатолог проаналізував попередні дослідження судово-медичних експертів Туринської плащаниці — лляне полотно, в яке, як то кажуть, загорнули Ісуса після розп'яття. Нині плащаницю зберігають у соборі Святого Іоанна Хрестителя в Турині.

Втім, справжність плащаниці не загальновизнана. Відомо лише, що у 1980-х роках волокна плащаниці відправили на радіовуглецевий аналіз, який показав, що це, найімовірніше, середньовічна реліквія. Однак цей аналіз заперечили деякі пізніші дослідження, які знову датували Туринську плащаницю часом Ісуса Христа.

Причина смерті

Професор Пулличіно зазначив, що на плащаниці зображено людину з вивихнутим плечем, яке, схоже, настільки сильно вивернуте із суглобової сумки, що права рука опинилася на 10 см нижче лівої.

Коли Ісуса розпинали на хресті, підключична артерія (пара великих артерій у грудній клітці, які забезпечують кров'ю саму грудну клітку, голову, шию, плече і руки) розірвалася, що призвело до масивної внутрішньої кровотечі, колапсу системи кровообігу і, зрештою, до смерті.

[ + – ] Картина "Розп'яття", Матіас Грюневальд, 1500-1508 роки

Через розтягнення правої руки права підключична/пахвова артерія також розтягнулася, оскільки вона була однією з єдиних неушкоджених структур, що з'єднували тіло та праву руку. Перенесення ваги тіла на руки під час вдиху спричинило подальше розтягнення правої підключичної артерії. Це призвело до того, що розтягнута підключична артерія ковзала по поверхні ребра під час кожного вдиху, а її нижня сторона терлася.

У результаті, протягом 3 годин підключична артерія постійно травмувалася і витерлася, її стінка слабшала, поки артерія не розірвалася і не почалася рясна кровотеча. Такий висновок пояснює іншу частину біблійної історії, яка свідчить, що з тіла Ісуса вилилося до 3 літрів крові, коли один із солдатів пронизав його списом.

Нагадаємо, що у квітні минулого року в Бразилії розпочали спорудження нової статуї Ісуса Христа. Ця статуя буде висотою 43 метри, що на 5 м вище від всесвітньо відомої статуї Христа Царя в Ріо-де-Жанейро.