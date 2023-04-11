Великдень 2023. Каркаде, капуста та кропива. Топ способів пофарбувати яйця натуральними засобами

Яйця на Великдень можна фарбувати штучними барвниками, а можна скористатися натуральними. І результат вас вразить.

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Фарбувати яйця на Великдень – це давня традиція. Вважається, що перша крашанка з'явилась, коли Марія Магдалина прийшла до імператора Тіберія та оголосила про Воскресіння Христа. Імператор їй не повірив, сказавши, що це неможливо, як і в те, щоб куряче яйце було червоним, і після цих слів куряче яйце, яке він тримав, почервоніло. Вважається, що ця легенда виникла вже у Середньовіччі.

За іншою легендою Марія Магдалина подарувала імператору яйце, вже забарвлене у червоний колір. Простий подарунок зацікавив імператора, він поговорив із Марією, і вона розповіла йому про Ісуса Христа, після чого він увірував.

Але в будь-якому випадку, звичай фарбувати яйця у яскраві кольори досить давній та оригінальний. Звичайно, вам знадобляться яйця з білою шкаралупою. Фарбувати їх можна штучними барвниками, а можна і натуральними, що набагато веселіше та цікавіше. До того ж до кожного яйця ви можете примотати ниточкою листя петрушки, або будь-які інші, щоб створити візерунок.

Натуральними барвниками ви можете пофарбувати яйця в будь-які кольори, які забажаєте. Палітра вийде дуже різноманітною.

Яйця на Великдень можна пофарбувати натуральними барвниками Фото: Скріншот

Варто пам'ятати, що чим довше ви тримаєте яйця в розчині, тим більш насиченим буде відтінок. У середньому для отримання яскравого кольору потрібно тримати яйця в розчині від 30 хвилин до декількох годин. Для отримання пастельних відтінків достатньо 10-15 хвилин. Ви можете перевіряти колір яєць періодично, виймаючи їх із розчину та протираючи сухою серветкою.

Щоб барвник ліг рівномірніше, протріть яйце спиртом, кухонною губкою або розчином харчової соди.

Фокус розповість, які натуральні барвники можна використовувати для фарбування яєць на Великдень 2023 року.

Ліловий колір від каркаде

Каркаде може надати шкаралупі різні відтінки — від ніжно-лілового до сіро-фіолетового. Зваріть круто яйця та обсушіть їх. Заваріть каркаде у воді та додайте оцет. Чим більше каркаде ви заварите, тим насиченішим буде колір.

Опустити яйця в чайний розчин і варити 15 хвилин на слабкому вогні. Потім залиште яйця в розчині до повного остигання. Це триватиме дві години.

Дістаньте яйця з розчину і викладіть на паперовий рушник. Дайте їм обсохнути та протріть ватним диском, змоченим в олії.

Жовтий колір від моркви чи куркуми

Жовті та оранжеві яйця можна отримати за допомогою моркви. Для цього потрібно зварити 0,5 кг моркви у двох літрах води з додаванням 2 столових ложок оцту та 1 чайної ложки солі. Потім опустіть яйця в цей розчин та варіть до отримання бажаного відтінку.

Також яйця можна пофарбувати куркумою.

Зваріть яйця у воді з додаванням куркуми, оцту та солі. Варіть 10 хвилин і остудіть. Щоб отримати насиченіший колір, можна залишити яйця в розчині на ніч. Потім натріть яйця олією для блиску.

Також можна заварити куркуму окропом та процідити. Додати сіль та покласти яйця у відвар. Варити 12 хвилин|мінути| на слабкому вогні та перекласти в холодну воду.

Цеглястий колір від лушпиння цибулі

Червоні яйця насиченого цеглястого відтінку можна зробити за допомогою лушпиння цибулі. Для цього потрібно залити лушпиння окропом, додати сіль і варити 40 хвилин. Потім покласти яйця в каструлю та варити ще 10-20 хвилин.

Традиційно, яйця фарбували саме лушпинням цибулі.

Лушпиння має бути багато, так що краще збирати його заздалегідь.

Синій та блакитний від червонокачанної капусти

Цей оригінальний відтінок можна отримати за допомогою червоної капусти. Для цього потрібно нарізати капусту та залити її водою так, щоб вона повністю покривала нарізане. Додайте оцет та сіль і варіть 20-30 хвилин. Потім процідіть розчин та опустіть у нього яйця на кілька годин.

Зелений колір від кропиви

Яйця, пофарбовані кропивою, виходять приємного салатового, або м'ятного відтінку. Є два способи пофарбувати яйця на Великдень кропивою. Також ви можете використовувати шпинат, тоді відтінок буде більш насиченим.

Зваріть яйця у воді з додаванням солі. Потім заваріть кропиву окропом і процідіть. Додайте оцет у відвар і опустіть у нього яйця. Варіть 15 хвилин на слабкому вогні та остудіть.

Є й інший спосіб. Викладіть кропиву в каструлю із товстими стінками. Зверху покладіть яйця з білою шкаралупою. Викладіть ще один шар кропиви. Залийте водою та доведіть до кипіння. Варіть 10 хвилин і залиште остигати.

Коричневий колір від чорного чаю

Яйця на Великдень можна пофарбувати й чорним, міцно завареним чаєм. Вони вийдуть коричневого кольору.

Можна зварити яйця у воді із додаванням солі. Потім заварити чорний чай окропом і процідити. Додати оцет у відвар і опустити в нього яйця. Варіть яйця 15 хвилин на слабкому вогні та остудіть.

Також можна зварити яйця у воді з додаванням чорного чаю та оцту. Варіть 15 хвилин на невеликому вогні та залиште наполягати до охолодження. Яйця вийдуть темно-коричневого кольору.

Синьо-фіолетовий колір від чорниці

Досить витратний спосіб, оскільки чорниця досить дорога. Але яйця виходять дивовижного синьо-фіолетового відтінку. Вам знадобиться пів кілограма чорниці.

Зваріть яйця у воді з додаванням солі та оцту. Потім розморозьте чорницю і вичавіть із неї сік через марлю. Додайте оцет у сік і опустіть у нього яйця. Залишіть фарбуватись на 30 хвилин або більше, залежно від бажаного відтінку.

Або зваріть яйця у воді із додаванням солі. Потім заваріть чорницю окропом і процідіть. Додайте у відвар оцет і опустіть у нього яйця. Варіть 15 хвилин на слабкому вогні та остудіть.

Також ви можете пофарбувати яйця на Великдень та іншими способами. Для отримання рожевого кольору використовуйте буряковий сік або морс із журавлини. Для фіолетового кольору можна використовувати вишневий сік. Жовтий відтінок можна отримати також із шафрану, а коричневий – із какао, або кави.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як приготувати смачну сирну паску на святковий стіл. Ще один необхідний атрибут Великодня 2023 року.