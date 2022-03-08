Сафарі на Поклонську: український бізнесмен пообіцяв $100 тисяч за доставку до найближчого відділення СБУ

Підприємець Сеяр Куршутов написав, що варто організувати "сафарі на цю ганьбу кримських жінок".

Український бізнесмен Сеяр Куршутов пообіцяв 100 тисяч доларів тому, хто спіймає та доставить колишню прокурорку окупованого Криму Наталю Поклонську, яка зараз нібито перебуває на Херсонщині, до найближчого відділення СБУ. Про це підприємець написав на своїй сторінці у Facebook.

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Пізніше пост із закликом організувати сафарі на Поклонську було видалено, але багато українських ЗМІ встигли зробити скріншот повідомлення.

У своєму посту Сеяр Куршутов написав, що варто організувати "сафарі на цю ганьбу кримських жінок". Він закликав херсонців затримати Наталю Поклонську та передати її до Служби безпеки України.

"Гарантую тому, хто спіймав і доставив її до найближчого відділення СБУ, премію в 100 тисяч доларів. Це не жарт. Повідомте всім херсонцям про цю можливість легкого заробітку", — підкреслив підприємець.

"Ловіть цю суку", — закликав бізнесмен.

[ + – ] Пост Сеяра Куршутова Фото: Информатор

Наталія Поклонська — колишня прокурорка окупованого РФ Криму, у 2014 році перейшла на бік окупантів і наразі обіймає посаду голови федерального агентства "Росспівробітництво". Сьогодні стало відомо, що Наталя Поклонська нібито перебуває у Херсонській області.

За інформацією росЗМІ, Поклонська привезла до Херсонської області продукти харчування та ліки як "гуманітарну допомогу" місцевим жителям, які постраждали від військових дій росіян.

Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко вже оголошував сафарі на Поклонську, закликавши херсонців затримати її.

[ + – ] Пост Олексія Гончаренка

"Якщо десь побачите, сміливо затримуйте. Про неї в Росії ніхто не схопиться. Інакше Поклонська сюди навіть не приїхала б. Сафарі оголошується відкритим", — написав парламентарій.

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