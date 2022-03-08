Сафари на Поклонскую: украинский бизнесмен пообещал $100 тысяч за доставку в ближайшее отделение СБУ
Предприниматель Сеяр Куршутов написал, что следует организовать "сафари на этот позор крымских женщин".
Украинский бизнесмен Сеяр Куршутов пообещал 100 тысяч долларов тому, кто поймает и доставит бывшего прокурора оккупированного Крыма Наталью Поклонскую, которая сейчас якобы находится в Херсонской области, в ближайшее отделение СБУ. Об этом предприниматель написал на своей странице в Facebook.
Позже пост с призывом организовать сафари на Поклонскую был удален, но многие украинские СМИ успели сделать скриншот сообщения.
В своем посте Сеяр Куршутов написал, что следует организовать "сафари на этот позор крымских женщин". Он призвал херсонцев задержать Наталью Поклонскую и передать ее в Службу безопасности Украины.
"Гарантирую поймавшему и доставившему ее в ближайшее отделение СБУ премию в 100 тысяч долларов. Это не шутка. Сообщите всем херсонцам об этой возможности легкого заработка", — подчеркнул предприниматель.
"Ловите эту суку", — призвал бизнесмен.
Наталья Поклонская — бывший прокурор оккупированного РФ Крыма, в 2014 году перешла на сторону оккупантов и сейчас занимает должность главы федерального агентства "Россотрудничество". Сегодня стало известно, что Наталья Поклонская якобы находится в Херсонской области.
По информации росСМИ, Поклонская привезла в Херсонскую область продукты питания и лекарства в качестве "гуманитарной помощи" пострадавшим от военных действий россиян местным жителям.
Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко уже объявлял "сафари" на Поклонскую, призвав херсонцев задержать ее.
"Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", — написал парламентарий.
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