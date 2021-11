Як Алек Болдвін, Аріна Гранде, принцеса Мадлен та інші селебріті відсвяткували Геловін

Болдвін, який нещодавно застрелив операторку на зйомках вестерну, одягнув костюм заради своїх шести дітей.

Цими вихідними по всьому світу відсвяткували Геловін, або День Усіх Святих. Вечірок через пандемію коронавірусу було не так вже й багато, але селебріті вважають своїм обов'язком вбратися в карнавальні костюми. Багато хто робив це за компанію з дітьми.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Алек Болдвін-вікінг із сім'єю

Так, 63-річний актор Алек Болдвін разом із дружиною Хіларі Болдвін, хоч і переживають через подію на зйомках вестерну "Раст", коли Болдвін застрелив операторку Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соузу, але Геловін все ж таки відсвяткували. Фото з'явилися в Instagram Хіларі, яка написала, що костюми обрали поспіхом і зробили це заради дітей, яких у пари шестеро.

[ + – ] Алек Болдвін із сім'єю Фото: Instagram hilariabaldwin [ + – ] Алек Болдвін із сім'єю Фото: Instagram hilariabaldwin

"Вони були такі щасливі, це зігріло наші серця", — зазначила Хіларі. Сама вона з'явилася у костюмі відьми, а Алек одягнув імпровізований костюм вікінга.

Аріана Гранде — Істота з Чорної лагуни

Один із найбільш разючих костюмів Геловіна 2021 вийшов у співачки Аріани Гранде. Вона надихнулася класичним фільмом жахів 1954 року "Істота з Чорної Лагуни". Річковий монстр вплинув на кіноіндустрію і вважається одним із найвідоміших під час "Золотого століття" Голлівуду.

[ + – ] Аріана Гранде та її образ на Геловін

За сюжетом, експедиція вирушає в нетрі Амазонки на пошуки стародавніх руїн і стикається з доісторичною рептилією. Аріана представила жіночу версію головного чудовиська з фільму.

Карді Бі — Мортіша Аддамс

[ + – ] Карді Бі в образі Мортіші Аддамс

Карді Бі обрала одразу два костюми на Геловін. У наряді Мортіші Аддамс із фільму "Сімейка Аддамс" вона влаштувала цілу фотосесію з катафалком, а в костюмі відьми сфотографувалася зі своєю донькою.

[ + – ] Карді Бі з донькою

Кайлі Дженнер — кішка

Кайлі Дженнер — найуспішніша з клану Кардаш'ян-Дженнер, обрала найпоширеніший костюм на Геловін: кішки.

[ + – ] Кайлі Дженнер із донькою Фото: Instagram kyliejenner [ + – ] Кайлі Дженнер, Стормі та Тревіс Скотт Фото: Instagram kyliejenner

Її донька Стормі з'явилася в костюмі Русалочки, а бойфренд Тревіс Скотт — обрав образ Майкла Майєрса з класичного фільму 1978 року "Геловін".

Кендал Дженнер — інопланетянка з фільму "Марс атакує"

А сестра Кайлі — модель Кендалл Дженнер, яка до цього кілька разів постила знімки, обираючи костюм на свято, з'явилася в образі інопланетянки з фільму "Марс атакує".

[ + – ] Кендал Дженнер в образі інопланетянки Фото: Instagram kendalljenner Фото: Instagram kendalljenner

Кендалл продумала всі деталі — висока перука, обтисла сукня з червоними візерунками і зробила кілька знімків біля акваріума, як і героїня з фільму.

Орландо Блум і Кеті Перрі — вакцина та лікар

Орландо Блум і Кеті Перрі вирішили одягнути тематичні костюми — шприца з вакциною і лікаря. Не забули про маски.

[ + – ] Орландо Блум і Кеті Перрі Фото: Instagram orlandobloom

Тож вбрання швидше нагадували не про геловінські веселощі, а про необхідність вакцинуватися та усвідомлювати всю небезпеку пандемії.

Гайді Клум — персонаж фільму жахів

Супермодель Гайді Клум рік у рік підтверджувала своє звання "Королеви Геловіна", влаштовуючи шикарні вечірки та вбираючись із вигадкою та фантазією. У 2021 році вона одразу попередила, що вечірки через пандемію не буде.

[ + – ] Страшний фільм Гайді Клум

Але не встигли шанувальники засмутитися, як вона поділилася в соцмережах відразу кількома мініфільмами, в яких постала в ролі персонажів жахів.

Гейлі Бібер — Брітні Спірс

Модель Гейлі Бібер обрала для Геловіна відразу кілька образів, але всі — авторства Брітні Спірс часів піку її популярності.

[ + – ] Гейлі Бібер в образі Брітні Спірс

Гейлі продемонструвала чотири образи, зокрема з першого кліпу Брітні — на пісню... Baby One More Time. А також червоний латексний костюм із кліпу Oops!… I Did It Again з її однойменного другого студійного альбому, випущений 27 березня 2000 року.

Принцеса Мадлен Шведська

[ + – ] Принцеса Мадлен Шведська з дітьми та чоловіком Фото: Instagram princess_madeleine_of_sweden

Не стала відмовляти собі у святі й принцеса Мадлен зі Швеції. Вона з дітьми та чоловіком обрала костюми з популярних діснеївських мульфільмів. А її чоловік, американський бізнесмен Крістофер О'Нілл, убрався в естрадного співака із 70-х.