Чоловік отримав роботу, вдягнувши на співбесіду штучні вуса: нащо він це зробив

Кумедний атрибут, як не дивно, зіграв позитивну роль під час ухвалення рішення щодо працевлаштування. У соціальних мережах автор історії розповів, як це трапилось.

Чоловік не зміг зняти штучні вуса, які одягнув на Гелловін, й наступного дня пішов у такому образі на співбесіду. Як не дивно, імідж кандидата на посаду сподобався керівництву компанії, тож його взяли на роботу. Детальніше про цю історію розповідається у дописі на Reddit.

Автор зізнався, що не зміг зняти вуса через обман свого сусіда по квартирі, який підсунув йому "надміцний клей".

"Я був дуже роздратований, але нічого не міг вдіяти. Наступного дня запланував співбесіду. Щоб якось пояснити свій зовнішній вигляд, придумав дурнувату фразу про те, що люблю смішити людей, і таким чином перевіряю, наскільки вписуюсь у колектив та офісну культуру", — поділився своїми враженнями гуморист.

На диво, кумедний атрибут зіграв позитивну роль під час ухвалення рішення щодо працевлаштування.

"Ну, інтерв'юер (мій новий бос) не зрозумів, що це фальшивка, і навіть зробив комплімент. До того ж у нього були подібні вуса. Інтерв'ю пройшло добре", — додає автор історії.

Кумедний атрибут зіграв позитивну роль під час ухвалення рішення щодо працевлаштування Фото: Pixels

Згодом вуса вдалось зняти, але чоловік вирішив знову одягнути їх у перший робочий день, аби порадувати боса.

"Напевно, це було нерозумно, але я вирішив надіти фальшиві вуса на свій перший робочий день, щоб не розчарувати шефа. Сьогодні він зробив мені ще один комплімент", — додає дописувач.

Більшість користувачів мережі назвали його історію дуже смішною.

"Це неймовірний сюжет для комедії. Чекаю, щоб побачити, чим це закінчиться";

"Дурниці. Просто скажи, що ти їх збрив, якщо він запитає";

"Навіщо зупинятися на вусах? Вам потрібна ще й перука".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що колишня "Міс Англія-2009", Бхаша Мукерджі, з підліткового віку приховувала таємницю своєї зовнішності — вона страждає від жіночого облисіння. Усе стало настільки погано, що в січні цього року 28-річна модель полетіла до Туреччини, щоб зробити трансплантацію.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась свого подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала про своє рішення.