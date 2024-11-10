"Найкрасивіша жінка Англії" змінилась до невпізнанності: який вигляд вона має зараз (фото)

Бхаша Мукерджі, яка народилася в Індії, вперше замислилася про свою зовнішність у підлітковому віці, коли зрозуміла, що страждає від генетичного розладу.

Колишня "Міс Англія-2009", Бхаша Мукерджі, з підліткового віку приховувала таємницю своєї зовнішності — вона страждає від жіночого облисіння. Усе стало настільки погано, що в січні цього року 28-річна модель полетіла до Туреччини, щоб зробити трансплантацію. Про це пише видання The Mirror.

"Випадіння волосся у жінок викликає стільки сорому. Наша самооцінка часто пов'язана з жіночністю, я відчула це на собі", — пояснює переможниця конкурсу краси.

Бхаша, яка народилася в Індії, але у 9 років переїхала до Дербі, вперше замислилася про свою зовнішність у підлітковому віці, коли зрозуміла, що її волосся не таке густе, як би хотілося.

"У модельному світі заведено носити нарощене волосся та накладки для створення пишніших зачісок. Не пам'ятаю жодного випадку, коли б я не носила щось, аби покращити його стан, але ставало тільки гірше", — додає вона.

Бхаша наважилась на пересадку Фото: Handout

Мукерджі вдалося замаскувати випадіння волосся за допомогою "розумних" укладок, таких як випрямлення та завивка локонів.

За словами експертів, найпоширенішою причиною втрати волосся у жінок є андрогенна алопеція — облисіння за жіночим типом, що передається генетично. Воно може виникнути в будь-якому віці після статевого дозрівання, але найчастіше зустрічається у постменопаузі.

"Це дуже відрізняється від випадіння волосся у чоловіків. Я не була повністю лисою, але локони помітно поріділи, особливо на проділах. Перепробувала все. Ходила до трихолога, зробила чотири ін'єкції власних тромбоцитів, щоб зміцнити здоров'я шкіри голови, а також пройшла курс світлодіодної терапії. Витратила багато грошей, щоб врятувати те, що було", — розповідає британка.

Зрештою, вона вирішила зробити пересадку.

Мукерджі запевняє, що процедура була болючою Фото: Handout Мукерджі запевняє, що процедура була болючою Фото: Handout

"Під час операції, яка тривала п'ять годин, мені ввели місцеву анестезію, але це спричинило набряк й жахливий головний біль. Останні дві години були нестерпними, а після процедури мене знудило у готелі", — згадує Бхаша.

Зараз, через дев'ять місяців після пересадки волосся, модель переосмислила своє ставлення до зовнішності.

"Чи вирішили мою проблему? Важко сказати. Звикаю до нової лінії волосся, яка виглядає не так природно, як би мені хотілося. Тепер менше зосереджуюсь на своєму волоссі в цілому й навчилася бути більш терплячою", — додає колишня Міс Англія.

Модель переосмислила своє ставлення до зовнішності Фото: Handout

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Бет Хелсі з Ессекса (Велика Британія) у шкільні роки зазнала знущань від однолітків — її постійно називали "п'ятиголовою" через надто велике чоло. Упродовж 25 років жінка намагалась приховувати свою особливість за допомогою спеціальних пов’язок, але нещодавно наважилась на відчайдушний крок — операцію.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась свого подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала про своє рішення.