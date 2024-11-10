"Самая красивая женщина Англии" изменилась до неузнаваемости: как она выглядит сейчас (фото)

Бхаша Мукерджи, которая родилась в Индии, впервые задумалась о своей внешности в подростковом возрасте, когда поняла, что страдает от генетического расстройства.

Бывшая "Мисс Англия-2009", Бхаша Мукерджи, с подросткового возраста скрывала тайну своей внешности — она страдает от женского облысения. Все стало настолько плохо, что в январе этого года 28-летняя модель полетела в Турцию, чтобы сделать трансплантацию. Об этом пишет издание The Mirror.

"Выпадение волос у женщин вызывает столько стыда. Наша самооценка часто связана с женственностью, я почувствовала это на себе", — объясняет победительница конкурса красоты.

Бхаша, которая родилась в Индии, но в 9 лет переехала в Дерби, впервые задумалась о своей внешности в подростковом возрасте, когда поняла, что ее волосы не такие густые, как бы хотелось.

"В модельном мире принято носить наращенные волосы и накладки для создания более пышных причесок. Не помню ни одного случая, когда бы я не носила что-то, чтобы улучшить их состояние, но становилось только хуже", — добавляет она.

Бхаша решилась на пересадку Фото: Handout

Мукерджи удалось замаскировать выпадение волос с помощью "умных" укладок, таких как выпрямление и завивка локонов.

По словам экспертов, самой распространенной причиной потери волос у женщин является андрогенная алопеция — облысение по женскому типу, передающееся генетически. Оно может возникнуть в любом возрасте после полового созревания, но чаще всего встречается в постменопаузе.

"Это очень отличается от выпадения волос у мужчин. Я не была полностью лысой, но локоны заметно поредели, особенно на проборах. Перепробовала все. Ходила к трихологу, сделала четыре инъекции собственных тромбоцитов, чтобы укрепить здоровье кожи головы, а также прошла курс светодиодной терапии. Потратила много денег, чтобы спасти то, что было", — рассказывает британка.

В конце концов, она решила сделать пересадку.

Мукерджи уверяет, что процедура была болезненной Фото: Handout Мукерджи уверяет, что процедура была болезненной Фото: Handout

"Во время операции, которая длилась пять часов, мне ввели местную анестезию, но это вызвало отек и ужасную головную боль. Последние два часа были невыносимыми, а после процедуры меня стошнило в отеле", — вспоминает Бхаша.

Сейчас, спустя девять месяцев после пересадки волос, модель переосмыслила свое отношение к внешности.

"Решили ли мою проблему? Трудно сказать. Привыкаю к новой линии волос, которая выглядит не так естественно, как бы мне хотелось. Теперь меньше сосредотачиваюсь на своих волосах в целом и научилась быть более терпеливой", — добавляет бывшая Мисс Англия.

Модель переосмыслила свое отношение к внешности Фото: Handout

Напомним, ранее Фокус писал, что Бет Хелси из Эссекса (Великобритания) в школьные годы подверглась издевательствам от сверстников — ее постоянно называли "пятиголовой" из-за слишком большого лба. В течение 25 лет женщина пыталась скрывать свою особенность с помощью специальных повязок, но недавно решилась на отчаянный шаг — операцию.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась своего двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела о своем решении.