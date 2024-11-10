Мужчина получил работу, надев на собеседование искусственные усы: зачем он это сделал

Забавный атрибут, как ни странно, сыграл положительную роль при принятии решения о трудоустройстве. В социальных сетях автор истории рассказал, как это случилось.

Мужчина не смог снять искусственные усы, которые надел на Хэллоуин, и на следующий день пошел в таком образе на собеседование. Как ни странно, имидж кандидата на должность понравился руководству компании, поэтому его взяли на работу. Подробнее об этой истории рассказывается в посте на Reddit.

Автор признался, что не смог снять усы из-за обмана своего соседа по квартире, который подсунул ему "сверхпрочный клей".

"Я был очень раздражен, но ничего не мог поделать. На следующий день запланировал собеседование. Чтобы как-то объяснить свой внешний вид, придумал глуповатую фразу о том, что люблю смешить людей, и таким образом проверяю, насколько вписываюсь в коллектив и офисную культуру", — поделился своими впечатлениями юморист.

На удивление, забавный атрибут сыграл положительную роль при принятии решения о трудоустройстве.

"Ну, интервьюер (мой новый босс) не понял, что это фальшивка, и даже сделал комплимент. К тому же у него были подобные усы. Интервью прошло хорошо", — добавляет автор истории.

Забавный атрибут сыграл положительную роль при принятии решения о трудоустройстве Фото: Pixels

Позже усы удалось снять, но мужчина решил снова надеть их в первый рабочий день, чтобы порадовать босса.

"Наверное, это было глупо, но я решил надеть фальшивые усы на свой первый рабочий день, чтобы не разочаровать шефа. Сегодня он сделал мне еще один комплимент", — добавляет он.

Большинство пользователей сети назвали его историю очень смешной.

"Это невероятный сюжет для комедии. Жду, чтобы увидеть, чем это закончится";

"Глупости. Просто скажи, что ты их сбрил, если он спросит";

"Зачем останавливаться на усах? Вам нужен еще и парик".

Напомним, ранее Фокус писал, что бывшая "Мисс Англия-2009", Бхаша Мукерджи, с подросткового возраста скрывала тайну своей внешности — она страдает от женского облысения. Все стало настолько плохо, что в январе этого года 28-летняя модель полетела в Турцию, чтобы сделать трансплантацию.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась своего двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела о своем решении.