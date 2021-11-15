Дружина Алека Болдвіна показала всіх своїх дітей і подякувала чоловікові (відео)

Алек Болдвін та його дружина Хіларія виховують шістьох дітей. Їхній молодшій дитині всього 8 місяців.

37-річна дружина американського актора та продюсера Алека Болдвіна всіляко намагається перебити хвилю хейту в бік свого чоловіка після того, як той випадково застрелив на знімальному майданчику фільму "Іржа" операторку Галину Гатчінс. Так, багатодітна мати вирішила показати всьому світу, що її чоловік — люблячий і відданий глава сімейства, й опублікувала відеонарізку з домашніх фото.

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На знімках зображено подружжя та шестеро їхніх дітей — 8-річна Кармен Габріела, 6-річний Рафаель Томас, 5-річний Леонардо Анхель Чарльз, 3-річний Ромео Алехандро Давид, 13-місячний Едуардо Пао Лукас і 8-місячна Марія Люсія Вікторія.

"Записуйте. Проводьте багато часу разом. Вдячна за цих дітей. Вдячна за тебе!" — підписала вона публікацію.

[ + – ] Сім'я Алека Болдувіна

Алек Болдвін переживає зараз не найкращі часи, і його дружина вже неодноразово намагалася згладити шквал критики та засуджень, спрямованих у його бік. Так, на Геловін вона поділилася сімейним фото, на якому разом із чоловіком і дітьми позує у костюмах, проте за ці знімки її розкритикували. Все закінчилося тим, що Хіларія приховала їх.

Місіс Болдвін була поряд із чоловіком, коли він вийшов до журналістів, котрі оточили його будинок у Вермонті, і прокоментував трагедію.

Як відомо, 21 жовтня під час зйомок вестерну "Іржа" Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета, в якому опинився бойовий патрон. Куля потрапила в груди Галині Гатчінс, операторці з України, і, пройшовши навиліт, поранила режисера Джоела Соуза. Жінка померла в лікарні, а життю Соуза вже нічого не загрожує.

Болдвін одразу почав співпрацювати зі слідством і зустрівся з чоловіком убитої. За його словами, він гадки не має, як у револьвері опинилися бойові патрони.

Окружна прокурорка Санта-Фе Мері Кармак-Альтвіс уже заявила, що слідству відомо, хто заряджав зброю, але імен вона поки що не називає. За її словами, кримінальні звинувачення у зв'язку з вбивством Галини Гатчінс все ще можуть бути.

Тим часом друг Галини світлотехнік Сергій Свєтний подав до суду на Болдвіна та інших членів знімальної команди.