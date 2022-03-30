Алек Болдвін стане батьком увосьме (відео)

Дружина актора не уточнила, народжуватиме сама чи скористається послугами сурогатної матері, як у випадку з двома останніми дітьми.

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63-річний голлівудський актор Алек Болдвін та його 38-річна дружина Гіларія всьоме стануть батьками. Про це пара повідомила в соцмережах, опублікувавши відповідне відео.

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"Після багатьох зльотів та падінь за останні кілька років у нас є захопливий підйом і величезний сюрприз: цієї осені з'явиться ще один Baldwinito 💛. Ми були майже впевнені, що наша сім'я була повною, і ми дуже задоволені цим сюрпризом. Ділюсь з вами моментом, коли ми розповіли дітям — як бачите, вони дуже схвильовані!" Наша нова дитина – дуже яскравий момент у нашому житті… Благословення та подарунок у такі невизначені часи… Я сумувала за вами під час моєї перерви в соціальних мережах… Я повернулася і з нетерпінням чекаю на продовження з вами цієї дикої подорожі, яку ми називаємо "життям". З любов'ю до вас і ваших близьких ❤️", – йдеться в підписі.

На відео Алек та Гіларія – в оточенні своїх шістьох дітей. Усі посміхаються та обіймають одне одного, а на фоні грає ремікс I Love You Baby.

[ + – ] Реакція дітей Алека та Гіларії Болдвінів на повідомлення про поповнення у сім'ї

Перерва, про яку згадує місіс Болдвін, була обумовлена розслідуванням смерті операторки Галини Гатчінс, яку випадково вбив її чоловік під час зйомок вестерну "Іржа" у жовтні минулого року.

В Алека та Гіларії шестеро дітей: восьмирічна Кармен Габріела, шестирічний Рафаель, п'ятирічний Леонардо, трирічний Ромео та однорічні Еду та Люсія, яких парі народила сурогатна мати. До Еду дружина актора мала два викидні за сім місяців.

Крім того, Алек має 26-річну доньку Айрленд від попереднього шлюбу з Кім Бейсінгер.

Тим часом, розслідування у справі про вбивство Галини Гатчінс триває. Поліція отримала доступ до телефону актора, щоб вивчити всі повідомлення та переговори того трагічного дня. Раніше актор заявив, що не тиснув на курок.