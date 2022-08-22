Алек Болдуин рассказал, чем поплатился за убийство украинки Галины Хатчинс

Жена Алека Болдуина уговаривает его уйти из профессии.

64-летний американский актер Алек Болдуин пожаловался в интервью CNN, что после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина" 21 октября 2021 года, когда он случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс, с ним не хотят сотрудничать кинопроизводители.

После гибели Галины Болдуин потерял сразу пять проектов и задумался о том, чтобы вообще уйти из кино. Скорее всего, к этому решению его подтолкнет последний инцидент. Буквально на днях, когда он уже был готов лететь на съемки нового фильма, ему позвонили и сказали, что его участие в проекте отменяется.

"Я разговаривал с этими парнями несколько месяцев, и вчера они сказали мне, что не хотят снимать со мной фильм из-за этого инцидента", – признался актер. Он добавил, что в этот непростой период его всячески поддерживает жена Хилария, которая сейчас беременна их седьмым ребенком.

13 августа сообщалось, что Алек Болдуин может стать фигурантом уголовного дела после того, как случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу на ранчо Bonanza Creek Ranch во время съемок фильма "Руст" в октябре 2021 года. Все потому, что многочисленные заверения актера в том, что он не нажимал на курок и не производил выстрела, оказались ложными. К такому выводу пришли эксперты, изучив судебно-медицинские улики и изложив свои выводы в отчете Федерального бюро расследований (ФБР), завершившего часть экспертиз.

11 марта Болдуин подал в суд на продюсеров фильма "Ржавчина". Он настаивал на том, что не несет ответственности за смерть Хатчинс, и потребовал возмещения всех убытков, причиненных судами. По словам актера, он занимался только творческими делами и не отвечал за огнестрельное оружие на съемочной площадке.

Напомним, Алек Болдуин попал в неприятную историю во время видеочата с режиссером Вуди Алленом. Болдуина высмеяли после того, как он накричал на плохом испанском на свою помощницу Леонетту за то, что во время беседы на заднем плане лаяли собаки.