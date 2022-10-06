Алек Болдуин достиг мирового соглашения с семьей убитой Галины Хатчинс

Осенью 2021 во время несчастного случая актер застрелил украинскую оператора.

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64-летний американский актер Алек Болдуин достиг мирового соглашения с семьей убитой украинской оператора Галины Хатчинс. Об этом пишет Reuters.

Как известно, съемки вестерна "Ржавчина" снова возобновятся в начале 2023 года, а муж украинки Мэттью Хатчинс станет исполнительным продюсером фильма. Тем временем Джоэл Соуза, также пострадавший во время инцидента в октябре 2021, вернется к должности режиссера, а главные роли сыграют те же персоны, в частности многодетный отец Алек Болдуин.

"Я не заинтересован во взаимных обвинениях или приписывании вины. Мы все считаем, что смерть Галины стала ужасным несчастным случаем", — отметил муж покойной оператора.

[ + – ] Галина Хатчинс Фото: Instagram halynahutchins

Несмотря на мировое соглашение, местная прокуратура считает, что американский актер и другие участники инцидента все еще могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В октябре 2021 во время съемок вестерна "Ржавчина" 64-летний Алек Болдуин случайно застрелил оператора украинского происхождения Галину Хатчинс. Сообщалось, что причиной стала замена реквизита, ведь оружие должно было быть заряжено холостыми патронами. Вину актера так и не доказали в суде.

[ + – ] Галина Хатчинс и Сергей Светной Фото: Facebook Serge Svetnoy

Галина родилась в Житомирской области, однако в свое время переехала в США, где начала успешно строить карьеру в области кинематографа.

Напомним, Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз.

Также Фокус писал о том, чем поплатился Алек Болдуин за убийство украинки Галины Хатчинс.