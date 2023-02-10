Справа про вбивство Галини Гатчінс: родина українки подала ще один позов проти Алека Болдвіна

Жінка загинула під час зйомок фільму за участю голлівудського актора. Болдвін вистрілив із револьвера, який був реквізитом і мав бути без патронів.

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Батьки та сестра операторки родом з України Галини Гатчінс, яка у 2021 році загинула під час зйомок вестерну "Ржавчина", подали цивільний позов проти голлівудського актора Алека Болдвіна та інших членів знімальної команди. Жінка загинула від пострілу Болдвіном із револьвера, який був реквізитом на зйомках. Про новий позов повідомила адвокат сім'ї Глорія Оллред, повідомляє видання Voice of America.

За її словами, сім'я вимагає від них відшкодувати матеріальні втрати через смерть дочки та сестри. Відповідно до законодавства штату Нью-Мексико, розмір компенсації в позові не вказується.

Оллред також заявила, що актор нібито навіть не вибачився перед сім'єю Галини Гатчінс за подію.

"Для нас очевидно, що стосункам усіх наших клієнтів завдано шкоди, і що вони не зможуть насолоджуватися життям так само, як насолоджувалися, коли їхня дорогоцінна Галина була жива… А містер Болдвін навіть не звернувся до них з вибаченнями", — сказала вона.

Адвокат, яка представляє інтереси Алека Болдвіна, не відповіла на прохання про коментар журналістів.

У жовтні 2022-го Болдвіну вдалося врегулювати позов про неправомірне заподіяння смерті, поданий чоловіком загиблої, Меттом Гатчінсом.

Повідомляється, що новий позов було подано після того, як 31 січня прокуратура Санта-Фе звинуватила Болдвіна у ненавмисному вбивстві, недбалості та зневаженні безпеки. За версією правоохоронців, револьвер, який знаходився в руках у актора, був заряджений бойовим патроном, він вистрілив із нього, вбивши Гатчінс і поранивши режисера Джоела Соузу.

2021 року в інтерв'ю журналістам Алек Болдвін заявив, що йому сказали, що патронів у пістолеті немає, а Галина Гатчінс сказала йому направити зброю у бік камери і звести курок. Він додав, що револьвер вистрілив, коли відпустив курок. При цьому, за його словами, він не натискав на спусковий гачок, щоб зробити постріл.

Проте підсумкове розслідування ФБР встановило, що цей тип револьвера неспроможний вистрілити самостійно без натискання на спусковий гачок.

Нагадаємо, 31 січня Алеку Болдвіну та зброярці Ханні Гутьєррес-Рід висунули офіційні звинувачення в ненавмисному вбивстві Галини Гатчінс. Найбільш серйозне звинувачення, яке передбачає потенційне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Раніше, 6 жовтня, повідомлялося, що Алек Болдвін досяг мирової угоди з родиною Галини Гатчінс.