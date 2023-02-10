Дело об убийстве Галины Хатчинс: семья украинки подала еще один иск против Алека Болдуина

Женщина погибла во время съёмок фильма с участием голливудского актера. Болдуин выстрелил из револьвера, который являлся реквизитом и должен был быть без патронов.

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Родители и сестра оператора родом из Украины Галины Хатчинс, которая в 2021 году погибла во время съемок вестерна "Ржавчина", подали гражданский иск против голливудского актера Алека Болдуина и других членов съемочной команды. Женщина погибла от выстрела Болдуином из револьвера, который являлся реквизитом на съемках. О новом иске сообщила адвокат семьи Глория Оллред, передает издание Voice of America.

По ее словам, семья требует от них возместить материальные потери в связи со смертью дочери и сестры. В соответствии с законодательством штата Нью-Мексико размер компенсации в иске не указывается.

Оллред также заявила, что актер якобы даже не принес извинения семье Галины Хатчинс за произошедшее.

"Для нас очевидно, что отношениям всех наших клиентов нанесен ущерб, и что они не смогут наслаждаться жизнью так же, как наслаждались, когда их драгоценная Галина была жива… А мистер Болдуин даже не обратился к ним с извинениями", — сказал она

Адвокат, представляющая интересы Алека Болдуина, не ответила на просьбу о комментарии журналистов.

В октябре 2022-го Болдуину удалось урегулировать иск о неправомерном причинении смерти, поданный мужем погибшей, Мэттом Хатчинсом.

Сообщается, что новый иск был подан после того, как 31 января прокуратура Санта-Фе обвинила Болдуина в непредумышленном убийстве, халатности и пренебрежении безопасности. По версии правоохранителей, револьвер, который находился в руках у актера, был заряжен боевым патроном, он выстрелил из него, убив Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соузу.

В 2021 году в интервью журналистам Алек Болдуин заявил, что ему сказали, что патронов в пистолете нет, а Галина Хатчинс сказала ему направить оружие в сторону камеры и взвести курок. Он добавил, что револьвер выстрелил, когда он отпустил курок. При этом, по его словам, он не нажимал на спусковой крючок, чтобы произвести выстрел.

Однако итоговое расследование ФБР установило, что данный тип револьвера не может выстрелить сам по себе без нажатия на спусковой крючок.

Напомним, 31 января Алеку Болдуину и оружейнице Ханне Гутьеррес-Рид предъявили официальные обвинения в непреднамеренном убийстве Галины Хатчинс. Наиболее серьезное обвинение, предусматривающее потенциальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что Алек Болдуин достиг мирового соглашения с семьей Галины Хатчинс.