Алеку Болдуину предъявили официальное обвинение в убийстве украинского оператора Галины Хатчинс

Обвинения также выдвинули эксперту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид.

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Голливудскому актеру Алеку Болдуину, который застрелил оператора родом из Украины Галину Хатчинс во время съемки фильма "Ржавчина", и оружейнице Ханне Гутьеррес-Рид редъявили официальное обвинение в непреднамеренном убийстве. Об этом пишет Reuters.

Во вторник, 31 января, окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис выдвинула официальное обвинение против Болдуина по двум пунктам в непреднамеренном убийстве. Актера обвиняют в безрассудном пренебрежении техникой безопасности, которое привело к смертельному выстрелу в Галину Хатчинс во время съемок вестерна "Иржа" в Нью-Мексико в 2021 году.

"Окружной прокурор Мэри Кармак-Алтвис выдвинула обвинения после месяцев спекуляций относительно того, имеет ли доказательство того, что Болдуин продемонстрировал преступную халатность, когда револьвер, с которым он репетировал, выстрелил боевым патроном, убившим Хатчинс", — сказано в сообщении.

Болдуину и Ханне Гутьеррес-Рид были предъявлены обвинения по двум пунктам в непреднамеренном убийстве. Наиболее серьезное обвинение, предусматривающее потенциальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, потребует от прокуроров убедить присяжных в том, что 64-летний актер действовал с умышленным пренебрежением к безопасности других.

[ + – ] Галина Хатчинс Фото: Instagram halynahutchins

Адвокат Болдуина отказался от комментариев. Адвокат Гутьеррес-Рид заявил, что прокурор "полностью неправильно понял факты и пришел к неправильным выводам".

В заявлении специального следователя прокуратуры Роберта Шиллинга говорится, что Болдуину предъявлены обвинения как актеру и продюсеру малобюджетного фильма.

Неспособность Болдуина пройти достаточную подготовку по владению огнестрельным оружием, проверить у оружейника, был ли заряжен револьвер, или рассмотреть жалобы на безопасность от съемочной команды, Шиллинг назвал одними из его многих "чрезвычайно необдуманных поступков и опрометчивого бездействия" которые, по итогу, привели к смерти Хатчинс.

[ + – ] Галина Хатчинс Фото: Facebook Serge Svetnoy

Напомним, что инцидент, в результате которого погибла Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соус, произошел 21 октября 2021 года на съемочной площадке. Во время съемок одной из сцен фильма Болдуин стрелял из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Один из патронов попал в 42-летнюю Галину Хатчинс. Ее доставили вертолетом в госпиталь Университета Нью-Мексико, где врачи констатировали смерть женщины.

Также Фокус писал, что в октябре прошлого года стало известно, что Алек Болдуин достиг мирового соглашения с семьей убитой украинской оператора Галины Хатчинс.