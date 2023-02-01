Алеку Болдвіну висунули офіційне звинувачення в убивстві української операторки Галини Хатчінс

Звинувачення також висунули експертці зі зброї Ханні Гутьєррес-Рід.

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Голлівудському актору Алеку Болдвіну, який застрелив операторку родом із України Галину Хатчінс під час зйомки фільму "Іржа", та зброярці Ханні Гутьєррес-Рід пред'явили офіційне звинувачення в ненавмисному вбивстві. Про це пише Reuters.

У вівторок, 31 січня, окружна прокурорка Санта-Фе Мері Кармак-Алтвіс висунула офіційне звинувачення проти Болдвіна за двома пунктами в ненавмисному вбивстві. Актора звинувачують у безрозсудному зневаженні техніки безпеки, що призвело до смертельного пострілу в Галину Хатчінс під час зйомок вестерну "Іржа" в Нью-Мексико у 2021 році.

"Окружна прокурорка Мері Кармак-Алтвіс висунула звинувачення після місяців спекуляцій щодо того, чи має доказ те, що Болдвін продемонстрував злочинну недбалість, коли револьвер, із яким він репетирував, вистрілив бойовим патроном, що вбив Хатчінс", — сказано в повідомленні.

Болдвіну та Ханні Гутьєррес-Рід були пред'явлені звинувачення за двома пунктами в ненавмисному вбивстві. Найсерйозніше звинувачення, яке передбачає потенційне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, вимагатиме від прокурорів переконати присяжних у тому, що 64-річний актор діяв із умисною зневагою до безпеки інших.

[ + – ] Галина Хатчінс Фото: Instagram halynahutchins

Адвокат Болдвіна відмовився від коментарів. Адвокат Гутьєррес-Рід заявив, що прокурор "цілком неправильно зрозумів факти й дійшов неправильних висновків".

У заяві спеціального слідчого прокуратури Роберта Шиллінга йдеться, що Болдвіну пред'явлено звинувачення як актору та продюсеру малобюджетного фільму.

Нездатність Болдвіна пройти достатню підготовку з володіння вогнепальною зброєю, перевірити в зброяра, чи був заряджений револьвер, або розглянути скарги на безпеку від знімальної команди Шилінг назвав одними з його багатьох "надзвичайно необдуманих учинків і необачної бездіяльності", які в результаті призвели до смерті Хатчінс.

[ + – ] Галина Хатчінс Фото: Facebook Serge Svetnoy

Нагадаємо, що інцидент, унаслідок якого загинула Галина Хатчінс і був поранений режисер Джоел Соус, стався 21 жовтня 2021 року на знімальному майданчику. Під час зйомок однієї зі сцен фільму Болдвін стріляв зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Один із патронів поцілив у 42-річну Галини Хатчінс. Її доправили гелікоптером до шпиталю Університету Нью-Мексико, де лікарі констатували смерть жінки.

Також Фокус писав, що в жовтні минулого року стало відомо, що Алек Болдвін досяг мирової угоди з родиною вбитої української операторки Галини Хатчінс.