Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Алек Болдуин потребовал отклонить иск против него, поданный родными убитой им Галины Хатчинс

Алек Болдуин, убийство Галтины Хатсинс, иск, суд
Фото: Getty Images | Алек Болдуин

Актер и его адвокаты подозревают, что истцами руководит только желание получить денежную компенсацию.

Related video

Несмотря на то, что со дня убийства оператора-украинки Галины Хатчинс актером Алеком Болдуином на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" прошло уже полтора года, судебные распри вокруг ее имени не утихают. Мать, отец и сестра Галины, которые живут в Украине, в феврале 2023 года подали в суд иск, требуя возместить материальные потери в связи со смертью дочери и сестры. В соответствии с законодательством штата Нью-Мексико размер компенсации в иске не указывается. Они назвали нескольких ответчиков, в том числе Болдуина и продюсерскую компанию Rust Movie Products. В свою очередь Алек требует закрыть дело, поскольку "у семьи длительное время не было достаточно близких отношений, чтобы оправдать иск", пишет The Times. Актер и его защита подозревают, что иск был подан лишь для получения компенсации, и требуют отклонить иск.

"Жалоба не обеспечивает фактической поддержки этих причин иска и не объясняет основу "существенной и предсказуемой компенсируемой потери ущерба от консорциума", которую истцы якобы понесли…. Вместо этого фактические утверждения истцов сосредоточены почти исключительно на халатности и, похоже, были вырезаны и вставлены из какой-то другого документа", – завили юристы. По их мнению, судебные процессы должны были закончиться октябрьским урегулированием иска о неправомерной смерти, поданного мужем погибшей Мэтью Хатчинсом. Согласно достигнутых договоренностей, съемки фильма будут продолжены, а муж погибшей получит часть прибыли с проката.

Галина Хатчинс Fullscreen
Галина Хатчинс

"Мэттью Хатчинс и Алек Болдуин, оба, действуя с особым желанием почтить ее наследие и сделать все возможное для сына Галины, достигли соглашения в октябре 2022 года. На этом дело должно было закончиться…. Потеря дочери и сестры, несомненно, болезненна при любых обстоятельствах. Тем не менее, у истцов, которые были отстранены от Галины физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти, нет реальных оснований для иска против ответчиков", – говорится в документе

В ходатайстве также утверждается, что должен применяться закон Калифорнии, а не Нью-Мексико. Последние хотят именно так, поскольку этот штат (Нью-Мексико) является "исключительным в разрешении семейного, несупружеского возмещения в случае потери консорциума".

"Истцы не имеют никакого отношения к штату Нью-Мексико… Поскольку большинство ответчиков по делу – жители Калифорнии, как и Хатчинс, должен применяться закон именно этого штата", – утверждается в бумагах.

Глория Оллред, представляющая семью Хатчинс в этом деле, отвергла обоснованность доводов стороны Болдуина.

"Мы не удивлены, что Алек Болдуин снова пытается избежать ответственности за то, что он сделал. В соответствии с законом Нью-Мексико, который будет применяться в суде Калифорнии, совершенно ясно, что он несет ответственность за весь вред, который он причинил семье Галины Хатчинс. Мы здесь, чтобы убедиться, что он понесет ответственность за свои действия", – подчеркнула она.

Ранее Фокус писал, что Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года в результате случайного выстрела из кольта в руках Болдуина. Сам актер сначала отрицал, что нажал на курок. Его слова былт опровергнуты результатами проведенного расследования.