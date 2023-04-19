Алек Болдуин потребовал отклонить иск против него, поданный родными убитой им Галины Хатчинс

Актер и его адвокаты подозревают, что истцами руководит только желание получить денежную компенсацию.

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Несмотря на то, что со дня убийства оператора-украинки Галины Хатчинс актером Алеком Болдуином на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" прошло уже полтора года, судебные распри вокруг ее имени не утихают. Мать, отец и сестра Галины, которые живут в Украине, в феврале 2023 года подали в суд иск, требуя возместить материальные потери в связи со смертью дочери и сестры. В соответствии с законодательством штата Нью-Мексико размер компенсации в иске не указывается. Они назвали нескольких ответчиков, в том числе Болдуина и продюсерскую компанию Rust Movie Products. В свою очередь Алек требует закрыть дело, поскольку "у семьи длительное время не было достаточно близких отношений, чтобы оправдать иск", пишет The Times. Актер и его защита подозревают, что иск был подан лишь для получения компенсации, и требуют отклонить иск.

"Жалоба не обеспечивает фактической поддержки этих причин иска и не объясняет основу "существенной и предсказуемой компенсируемой потери ущерба от консорциума", которую истцы якобы понесли…. Вместо этого фактические утверждения истцов сосредоточены почти исключительно на халатности и, похоже, были вырезаны и вставлены из какой-то другого документа", – завили юристы. По их мнению, судебные процессы должны были закончиться октябрьским урегулированием иска о неправомерной смерти, поданного мужем погибшей Мэтью Хатчинсом. Согласно достигнутых договоренностей, съемки фильма будут продолжены, а муж погибшей получит часть прибыли с проката.

Галина Хатчинс

"Мэттью Хатчинс и Алек Болдуин, оба, действуя с особым желанием почтить ее наследие и сделать все возможное для сына Галины, достигли соглашения в октябре 2022 года. На этом дело должно было закончиться…. Потеря дочери и сестры, несомненно, болезненна при любых обстоятельствах. Тем не менее, у истцов, которые были отстранены от Галины физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти, нет реальных оснований для иска против ответчиков", – говорится в документе

В ходатайстве также утверждается, что должен применяться закон Калифорнии, а не Нью-Мексико. Последние хотят именно так, поскольку этот штат (Нью-Мексико) является "исключительным в разрешении семейного, несупружеского возмещения в случае потери консорциума".

"Истцы не имеют никакого отношения к штату Нью-Мексико… Поскольку большинство ответчиков по делу – жители Калифорнии, как и Хатчинс, должен применяться закон именно этого штата", – утверждается в бумагах.

Глория Оллред, представляющая семью Хатчинс в этом деле, отвергла обоснованность доводов стороны Болдуина.

"Мы не удивлены, что Алек Болдуин снова пытается избежать ответственности за то, что он сделал. В соответствии с законом Нью-Мексико, который будет применяться в суде Калифорнии, совершенно ясно, что он несет ответственность за весь вред, который он причинил семье Галины Хатчинс. Мы здесь, чтобы убедиться, что он понесет ответственность за свои действия", – подчеркнула она.

Ранее Фокус писал, что Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года в результате случайного выстрела из кольта в руках Болдуина. Сам актер сначала отрицал, что нажал на курок. Его слова былт опровергнуты результатами проведенного расследования.