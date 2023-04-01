Алек Болдуїн застрелив українку під час зйомок: суд ухвалив перший вирок

Помічник режисера Девід Холлс визнав, що мав перевірити та підтвердити, що патрони в револьвері несправжні, перш ніж давати зброю в руки Болдуїна.

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У п'ятницю, 31 березня, помічника режисера Девіда Холлса засудили у справі про ненавмисне вбивство Алеком Болдуїном оператора українського походження Галини Гатчінс на зйомках фільму "Раст". Про це пише газета Variety.

Повідомляється, що Холлс не заперечував своєї провини в неправильному зберіганні зброї та був засуджений до шести місяців умовного ув'язнення. Він став першою людиною, яка отримала судовий вирок у цій справі.

"Він — остання лінія оборони. Йому потрібно було перевірити та підтвердити, що патрони в пістолеті насправді були муляжами. Містер Холлс не перевіряв кожен патрон, який був у рушниці, щоб підтвердити, що це був фальшивий патрон", — йшлося у звинуваченні. прокурора.

Автори публікації також зазначають, що у разі визнання вини Алека Болдуїна та консультанта зі зброї Ханни Гутьєррес-Рід їм загрожує 18 місяців ув'язнення.

Девід Холлс став першим засудженим у справі про ненавмисне вбивство Галини Гатчінс

Що відомо про вбивство Галини Гатчінс

Як раніше повідомляв Фокус, уродженка України Галина Гатчінс загинула 21 жовтня 2021 року в результаті пострілу з револьвера, здійсненого актором Алеком Болдуїном під час зйомок фільму "Раст" у Нью-Мексико.

Того дня консультант зі зброї Ханна Гутьєррес-Рід доставила на знімальний майданчик три револьвери, один із яких був переданий Болдуїну помічником режисера Дейвом Холлсом. За деякими даними, Холлс сказав актору, що зброя не заряджена.

Приблизно о 14:00 Болдуїн направив руку з револьвером у бік камери, за якою була Галина Гатчінс і спустив курок. В результаті куля пройшла крізь груди жінки та поранила режисера. Хатчинс померла на шляху до госпіталю.

Нагадаємо, що 10 лютого батьки та сестра Галини Гатчінс подали цивільний позов проти Алека Болдуїна та інших членів знімальної команди, вимагаючи відшкодувати матеріальні втрати у зв'язку зі смертю дочки та сестри.