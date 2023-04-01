Алек Болдуин застрелил украинку во время сьемок: суд вынес первый приговор

Помощник режиссера Дэвид Холлс признал, что должен был проверить и подтвердить, что патроны в револьвере ненастоящие, прежде чем давать оружие в руки Болдуину.

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В пятницу, 31 марта, помощник режиссера Дэвид Холлс был осужден по делу о непреднамеренном убийстве Алеком Болдуином оператора украинского происхождения Галины Хатчинс на сьемках фильма "Раст". Об этом пишет газета Variety.

Сообщается, что Холлс не стал отрицать свою вину в неправильном хранении оружия и был приговорен к шести месяцам условного заключения. Он стал первым человеком, получившим судебный приговор по данному делу.

"Он — последняя линия обороны. Ему нужно было проверить и подтвердить, что патроны в пистолете на самом деле были муляжами. Мистер Холлс не проверял каждый патрон, который был в ружье, чтобы подтвердить, что это был фальшивый патрон", — говорилось в обвинении прокурора.

Авторы публикации также отмечают, что в случае признания вины Алека Болдуина и консультанта по оружию Ханны Гутьеррес-Рид им грозит 18 месяцев тюремного заключения.

Дэвид Холлс стал первым осужденным по делу о непреднамеренном убийстве Галины Хатчинс

Что известно об убийстве Галины Хатчинс

Как ранее сообщал Фокус, уроженка Украины Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года в результате выстрела из револьвера, совершенного актером Алеком Болдуином во время сьемок фильма "Раст" в Нью-Мексико.

В тот день консультант по оружию Ханна Гутьеррес-Рид доставила на съемочную площадку три револьвера, один из которых был передан Болдуину помощником режиссера Дэйвом Холлсом. По некоторым данным, Холлс сказал актеру, что оружие не заряжено.

Примерно в 14:00 Болдуин направил руку с револьвером в сторону камеры, за которой находилась Галина Хатчинс и спустил курок. В результате пуля прошла сквозь грудь женщины и ранила режиссера. Хатчинс умерла по пути в госпиталь.

Напомним, что 10 февраля родители и сестра Галины Хатчинс " подали гражданский иск против Алека Болдуина и других членов съемочной команды, требуя возместить материальные потери в связи со смертью дочери и сестры.