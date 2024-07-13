"Скрыли важные доказательства": суд вынес окончательный приговор по делу Алека Болдуина (видео)

Процесс над Болдуином начался 10 июля и продлился три дня. При оглашении судебного решения актер расплакался.

Related video

В пятницу, 12 июля, суд штата Нью-Мексико снял с голливудского актера Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве оператора на съемочной площадке фильма Rust ("Ржавчина"), за что ему грозило до 1,5 лет за решеткой. Об этом сообщает ВВС.

Осенью 2021 года 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс была убита во время репетиции одной из сцен выстрелом из револьвера, которым по сюжету фильма пользовался Болдуин. Оружие, вместо холостых, оказалось заряжено боевыми патронами.

Было установлено, что пиротехник фильма Ханна Гутьеррес-Рид перепутала реквизит с боевыми патронами, которые она принесла из дома. Она была признана виновной в непреднамеренном убийстве и приговорена к 18 месяцам тюрьмы.

Сторона обвинения утверждала, что Болдуин грубо пренебрег техникой безопасности на съемочной площадке, однако актер это отрицал.

Процесс над Болдуином начался в Санта-Фе, столице американского штата Нью-Мексико, 10 июля, и продлился три дня.

Адвокаты подали ходатайство о прекращении дела в пятницу утром, утверждая, что прокуроры не передали команде защиты ключевое доказательство — партию патронов, фигурировавших в деле. Тем самым они поставили под сомнение ход расследования и указали на ошибки, допущенные следователями, работавшими на месте происшествия.

Накануне в ходе судебного разбирательства криминалист заявил в суде, что бывший офицер полиции Трой Теске передал следствию боевые патроны, которые могли иметь отношение к этому делу. Теске дружит с отчимом осужденной по делу Ханны Гутьеррес-Рид. Он также работал с помощником по реквизиту съемочной группы.

По словам адвоката Болдуина, эти патроны могли быть связаны со смертью Хатчинс, но были зарегистрированы в другом деле под другим номером.

Прокуроры утверждали, что боеприпасы не имели отношения к делу и не соответствовали пулям, найденным на съемочной площадке.

В свою очередь судья Мэри Марлоу Соммер постановила, что их следовало передать команде защиты Болдуина.

"Сокрытие этой информации властями было сознательным и преднамеренным. У суда нет возможности исправить эту ошибку", — заявила она.

В результате один из прокуроров подал в отставку, а судья распустила коллегию присяжных и постановила закрыть дело. Прокуроры не смогут снова выдвинуть обвинение против Болдуина, поскольку суд полностью закрыл дело без права возобновления.

При оглашении судебного решения Алек Болдуин расплакался.

"Суд пошел на крайнюю меру. Дело закрыто", — заявил адвокат по уголовным делам из Лос-Анджелеса Джошуа Риттер.

Напомним, прокуроры обвиняли Болдуина в непредумышленном убийстве, подчеркивая, что актер несет ответственность за огнестрельное оружие, когда оно оказывается в его руках.