"Приховали важливі докази": суд виніс остаточний вирок у справі Алека Болдвіна (відео)

Процес над Болдвіном розпочався 10 липня і тривав три дні. Під час оголошення судового рішення актор розплакався.

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У п'ятницю, 12 липня, суд штату Нью-Мексико зняв із голлівудського актора Алека Болдвіна звинувачення в ненавмисному вбивстві оператора на знімальному майданчику фільму Rust ("Іржа"), за що йому загрожувало до 1,5 років за ґратами. Про це повідомляє ВВС.

Восени 2021 року 42-річна уродженка України Галина Гатчінс була вбита під час репетиції однієї зі сцен пострілом із револьвера, яким за сюжетом фільму користувався Болдвін. Зброя, замість холостих, виявилася зарядженою бойовими патронами.

Було встановлено, що піротехнік фільму Ханна Гутьєррес-Рід переплутала реквізит із бойовими патронами, які вона принесла з дому. Її визнали винною в ненавмисному вбивстві і засудили до 18 місяців в'язниці.

Сторона обвинувачення стверджувала, що Болдвін грубо знехтував технікою безпеки на знімальному майданчику, однак актор це заперечував.

Процес над Болдвіном почався в Санта-Фе, столиці американського штату Нью-Мексико, 10 липня, і тривав три дні.

Адвокати подали клопотання про закриття справи в п'ятницю вранці, стверджуючи, що прокурори не передали команді захисту ключового доказу — партії набоїв, які фігурували у справі. У такий спосіб вони поставили під сумнів хід розслідування і вказали на помилки, яких припустилися слідчі, що працювали на місці події.

Напередодні під час судового розгляду криміналіст заявив у суді, що колишній офіцер поліції Трой Теске передав слідству бойові набої, які могли мати стосунок до цієї справи. Теске дружить із вітчимом засудженої у справі Ханни Гутьєррес-Рід. Він також працював із помічником з реквізиту знімальної групи.

За словами адвоката Болдвіна, ці патрони могли бути пов'язані зі смертю Гатчинс, але були зареєстровані в іншій справі під іншим номером.

Прокурори стверджували, що боєприпаси не мали стосунку до справи і не відповідали кулям, знайденим на знімальному майданчику.

Зі свого боку суддя Мері Марлоу Соммер постановила, що їх слід було передати команді захисту Болдвіна.

"Приховування цієї інформації владою було свідомим і навмисним. У суду немає можливості виправити цю помилку", — заявила вона.

У результаті один із прокурорів подав у відставку, а суддя розпустила колегію присяжних і постановила закрити справу. Прокурори не зможуть знову висунути обвинувачення проти Болдвіна, оскільки суд повністю закрив справу без права відновлення.

Під час оголошення судового рішення Алек Болдвін розплакався.

"Суд пішов на крайній захід. Справу закрито", — заявив адвокат у кримінальних справах із Лос-Анджелеса Джошуа Ріттер.

Нагадаємо, прокурори звинувачували Болдвіна в ненавмисному вбивстві, наголошуючи, що актор несе відповідальність за вогнепальну зброю, коли вона опиняється в його руках.