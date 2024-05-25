Алеку Болдвіну загрожує тюремний термін: деталі

Актор намагається всіляко уникнути відповідальності за трагедію на зйомках, однак прокурор Карі Морріссі не дає йому цього зробити. Захист Болдвіна розпочав проти неї справжню війну.

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Суддя Мері Марлоу Соммер у Нью-Мексико відхилила клопотання адвокатів 66-річного американського актора Алека Болдвіна Люка Нікаса та Алекса Спіро щодо припинення справи про ненавмисне вбивство операторки з України Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа", повідомляє Variety.

У липні знаменитість знову постане перед судом, і йому загрожує максимальне покарання у вигляді 18 місяців тюремного ув'язнення, якщо його визнають винним.

За словами прокурорки Карі Морріссі, актор "несе відповідальність за вогнепальну зброю, коли вона опиняється в його руках". Натомість адвокати Болдвіна заявляли, що Морріссі не надала важливих доказів великому журі раніше в січні цього року, а свідки захисту не були доступні.

Вислухавши обидві сторони, суддя Соммер наголосила, що Карі поділилася листом присяжних засідателів "дослівно", але пояснила, що вони ухвалили рішення не "розширювати" цей лист.

"Суд не в змозі ставити під сумнів рішення великого журі щодо цього. Хоча держава відклала деякі питання, у багатьох інших випадках присяжні ставили доказові запитання і отримували повні відповіді від свідків", — підкреслила вона.

Трагедія на знімальному майданчику фільму "Іржа" сталася в жовтні 2021 року. Під час роботи над епізодом Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета, який виявився зарядженим бойовим набоєм і смертельно поранив Гатчінс. Поранення дістав і режисер фільму Джоел Соуза, але його травма виявилася безпечною для життя, і після лікування він повернувся в режисерське крісло.

Алек Болдвін у перші хвилини після стрілянини на знімальному майданчику Фото: Santa Fe New Mexican

Голлівудська знаменитість категорично спростовував усі звинувачення в суді і не вважає себе винним у тому, що трапилося. Він навіть заявив, що не натискав на курок пістолета, і додав, що в його обов'язки не входило забезпечення безпеки зброї.

Згідно з документами, що фігурували на суді, ФБР перевірило пістолет, використаний у смертельній сцені, в якій було вбито Гатчінс, і що окружний прокурор не зміг надати всі докази випробувань. У них стверджується, що при повній зарядженості револьвер стріляв без натискання на спусковий гачок, як і в день трагедії.

Під час суду над Ханною Гутьєррес-Рід на початку цього року агент Брайс Зіглер сказав, що йому довелося зламати пістолет молотком, щоб змусити його стріляти без використання спускового гачка.

Перші вироки у справі Галини Хатчінс

У справі про вбивство українки, яка триває вже 2,5 роки, є перші вердикти. У квітні 2023 року зброярка картини Ханна Гутьєррес-Рід була засуджена до 18 місяців тюремного ув'язнення за ненавмисне вбивство Галини Гатчінс. Після вироку вона попередила, що її вирок став "поганим знаком" для актора.

А ось Девід Голлс, перший помічник режисера "Іржі", не відбував тюремного ув'язнення після того, як послався на звинувачення в недбалому поводженні зі смертоносною зброєю. Йому дали шість місяців випробувального терміну без нагляду, штраф у розмірі 500 доларів, 24 години громадських робіт і зобов'язали пройти курс із безпеки поводження з вогнепальною зброєю.

Війна адвокатів і прокурора

Торік 5 жовтня Алеку запропонували угоду про визнання провини, згідно з якою він не відбуватиме тюремне ув'язнення у зв'язку з ненавмисним убивством Гатчинс, і дали час подумати до 27 жовтня. Однак уже 17 жовтня прокуратура відкликала цю пропозицію і заявила, що висуне йому обвинувачення.

Адвокати Болдвіна звинуватили прокуратуру в низці зловживань і домагаються припинення справи. Вони стверджують, що Карі Морріссі неодноразово передавала конфіденційну інформацію про розгляд великого журі репортерові NBC. У листопаді юристи актора подали клопотання про введення санкцій з цього питання і зажадали усунути Морріссі та її другого адвоката від справи. Вони також домагалися накладення грошових штрафів на прокурорку за її ймовірну неправомірну поведінку.

Додамо, що у квітні минулого року Болдвін повернувся до роботи над фільмом "Іржа" і навіть знову взяв до рук зброю.

Раніше Фокус писав, що Алек Болдвін опинився в центрі скандалу.