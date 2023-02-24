Алек Болдвін не визнає себе винним у вбивстві Галини Гатчинс

Згідно з документами, Алек Болдвін на суді не визнав себе винним за двома звинуваченнями в ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс у 2021 році на зйомках фільму "Іржа".

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У відмові від свого першого виступу в суді за обвинуваченням, яке було заплановано на п'ятницю та було скасовано, 64-річний актор Алек Болдвін подав заяву про те, що він не винний. Про це пише PageSix.

Окружний суддя Мері Марлоу Соммер встановила умови для звільнення Болдвіна (він залишається вільним): він повинен підпорядковуватися місцевим і федеральним законам, підтримувати контакт зі своїми адвокатами, йому не дозволяється вживати алкоголь або мати вогнепальну та небезпечну зброю.

Також Болдвіну не дозволяється обговорювати справу з будь-якими потенційними свідками, хоча йому дозволено мати з ними контакт.

Зброярка Ханна Гутьєррес-Рід, якій пред'явлені ті ж звинувачення, що й Болдвіну, не відмовилася від своєї першої появи, яка також запланована на п'ятницю.

Напередодні стало відомо, що виробництво фільму "Іржа" відновиться цієї весни, і Болдвін продовжуватиме зніматися в стрічці.

[ + – ] Галина Гатчинс Фото: Instagram halynahutchins

Нагадаємо, Метью Гатчинс, вдівець української операторки Галини Гатчинс, яка загинула під час зйомок фільму "Іржа" в жовтні 2021 року, з'явиться в суді, оскільки він доданий до списку свідків окружного прокурора Нью-Мексико для надання свідчень на попередньому слуханні 24 лютого.

Повідомляється, що новий позов було подано після того, як 31 січня прокуратура Санта-Фе звинуватила Болдвіна в ненавмисному вбивстві, недбалості й зневаженні безпеки.

Прокуратура стверджує, що Болдвін натиснув на курок пістолета, який убив Гатчинс, тоді як Гутьєррес-Рід не змогла забезпечити його розрядку.

Минулого року Метью, в якого залишився 9-річний син, подав до суду на команду фільму і був призначений виконавчим директором у межах мирової угоди. Раніше він висловлював "незацікавленість у взаємних звинуваченнях".

Також Фокус писав, що в жовтні 2022-го Болдвіну вдалося врегулювати позов про неправомірне заподіяння смерті, поданий чоловіком загиблої, Метью Гатчинсом.