Алек Болдуин не признает себя виновным в убийстве Галины Хатчинс

Согласно документам, Алек Болдуин на суде не признал себя виновным по двум обвинениям в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс в 2021 году на съемках фильма "Ржавчина".

Related video

В отказе от своего первого выступления в суде по обвинению, которое было запланировано на пятницу и было отменено, 64-летний актер Алек Болдуин представил заявление о том, что он не виновен. Об этом пишет PageSix.

Окружной судья Мэри Марлоу Соммер установила условия для освобождения Болдуина (он остается свободным): он должен подчиняться местным и федеральным законам, поддерживать контакт со своими адвокатами, ему не разрешается употреблять алкоголь или иметь огнестрельное и опасное оружие.

Также Болдуину не разрешается обсуждать дело с какими-либо потенциальными свидетелями, хотя ему разрешено иметь с ними контакт.

Оружейник Ханна Гутьеррес-Рид, которой предъявлены те же обвинения, что и Болдуину, не отказалась от своего первого появления, которое также запланировано на пятницу.

Накануне стало известно, что производство фильма "Ржавчина" возобновится этой весной, и Болдуин будет продолжать сниматься в картине.

[ + – ] Галина Хатчинс Фото: Instagram halynahutchins

Напомним, Мэтью Хатчинс, вдовец украинского оператора Галины Хатчинс, погибшей во время съемок фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года, появится в суде, поскольку он добавлен в список свидетелей окружного прокурора Нью-Мексико для дачи показаний на предварительном слушании 24 февраля.

Сообщается, что новый иск был подан после того, как 31 января прокуратура Санта-Фе обвинила Болдуина в непредумышленном убийстве, халатности и пренебрежении безопасности.

Прокуратура утверждает, что Болдуин нажал на курок пистолета, убившего Хатчинс, в то время как Гутьеррес-Рид не смогла обеспечить его разрядку.

В прошлом году Мэтью, у которого остался 9-летний сын, подал в суд на команду фильма и был назначен исполнительным директором в рамках мирового соглашения. Ранее он выражал "не заинтересованность во взаимных обвинениях".

Также Фокус писал, что октябре 2022-го Болдуину удалось урегулировать иск о неправомерном причинении смерти, поданный мужем погибшей, Мэттом Хатчинсом.