Муж убитой украинки Галины Хатчинс встретится в суде с Алеком Болдуином

Кроме Мэтью Хатчинса, в список свидетелей включены еще несколько членов команды фильма "Ржавчина".

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Мэтью Хатчинс, вдовец украинского оператора Галины Хатчинс, погибшей во время съемок фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года, появится в суде, поскольку он добавлен в список свидетелей окружного прокурора Нью-Мексико для дачи показаний на предварительном слушании 24 февраля против Болдуина и оружейника Ханны Гутьеррес-Рид, сообщает Daily Mail.

В прошлом месяце актер и сотрудница съемочной команды были официально обвинены в непредумышленном убийстве в связи со смертью Галины в малобюджетном вестерне в Нью-Мексико.

Прокуратура утверждает, что Болдуин нажал на курок пистолета, убившего Хатчинс, в то время как Гутьеррес-Рид не смогла обеспечить его разрядку.

В прошлом году Мэтью, у которого остался 9-летний сын, подал в суд на команду фильма и был назначен исполнительным директором в рамках мирового соглашения. Ранее он выражал "не заинтересованность во взаимных обвинениях".

[ + – ] Галина Хатчинс с мужем Мэтью Фото: Instagram halynahutchins

Кроме Хатчинса, в обширный список свидетелей вошли режиссер Джоэл Соуза, который был ранен пулей, прошедшей через Галину, и помощник режиссера Дэвид Холлс. Последнего обвиняют в том, что он сказал Болдуину, что пистолет "холодный" (безопасный), однако тот опровергает любые обвинения. Тем не менее в январе он договорился с прокуратурой о признании вины, которая включала шестимесячный условный срок и штраф.

Свои показания могут дать отвечающий за реквизит Сет Кенни, ассистент оператора Лейн Лупер, линейный продюсер Габриэль Пикл и супервайзер сценария Мейм Митчелл. Мейм первой позвонила в 911 после того, как Хатчинс была застрелена. Онаближе всего стояла к Галине, когда в ту попала пуля. Ранее в 2021 году она подала собственный иск против Болдуина и других на съемочной площадке вестерна. В иске говорится о нападении, умышленном причинении эмоционального стресса и умышленном причинении вреда. В нем также говорится, что снимаемая сцена не требовала стрельбы из пистолета.

Тем временем Болдуин и Гутьеррес-Рид отвергли обвинения в непредумышленном убийстве.

Ранее Фокус писал, почему погибла Галина Хатчинс.